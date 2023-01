Calciomercato Napoli, Giuntoli fa sul serio: il nome che fa impazzire i tifosi

Cristiano Giuntoli continua a fare sul serio e pesna al nuovo colpo a sorpresa per il mercato del Napoli: il nome fa impazzire i tifosi.

Il direttore sportivo degli azzurri, già protagonista la scorsa estate di una campagna acquisti tanto sorprendente quanto efficace, si prepara a regalare a mister Spalletti altro talento da mettere in squadra: ecco il nuovo nome che fa impazzire i tifosi.

Il Napoli si prepara ad una seconda metà di stagione che potrebbe regalare grandissime gioie ed emozioni oltre che soddisfazioni inattese fino a qualche mese fa. Gli azzurri sono stati fin qui nettamente i migliori in Serie A ed anche per questo Giuntoli ha scelto di intervenire in maniera minima sul mercato in questo gennaio, il ds è già proiettato al futuro e studia colpi che possono aiutare in prospettiva la squadra.

Napoli, mercato in vista futuro: si studia già per giugno

Uno dei segreti della strabiliante cvalacata del Napoli fino a qui è stata senza dubbio la grande compattezza mostrata dalla squadra di Spalletti, una sorta di sinfonia splendidamente equilibrata in cui tutti i meccanismi sono perfettamente oliati e che ottiene costanti risultati, spesso e volentieri con risultati roboanti anche negli scontri diretti.

Cristiano Giuntoli, uno dei protagonisti della creazione di questo gruppo, ha ovviamente deciso di non intervenire in maniera esagerata, ma di limitarsi, almeno per gennaio, a colpi precisi e puntuali in ruoli in cui erano state palesate necessità. La scelta è stata quindi quella di iniziare a muoversi per il futuro, andando ad ipotizzare anche cessioni di rilievo, come ad esempio quella di Piotr Zielinski.

Il polacco è senza dubbio un tassello importante per Spalletti ed una sua eventuale cessione dovrebbe essere sostiuita al meglio. Gli azzurri avevano pensato al marocchino Ounahi, reduce da un Mondiale impressionante, ma l’ex Angers è invece approdato al Marsiglia. Proprio a centrocampo gioca poi l’ultimo nome inserito da Giuntoli nella sua lista di osservati: il nome fa impazzire i tifosi.

Napoli, rinforzi a centrocampo? Ecco la mossa di Giuntoli

Il contratto di Zielinski scadrà nel 2024, quindi di conseguenza servirà prima valutare il suo rinnovo, Giuntoli però studia comunque rinforzi in mediana, anche in posizioni diverse da quella del polacco. Sull’agenda del ds del Napoli, come riportato da Sportitalia, è apparso un nuovo nome negli ultimi giorni, quello di un giovanissimo centrocampista italiano: Ibrahima Bamba.

Classe 2002 nato a Vercelli con passaporto ivoriano, Bamba è un mediano attualmente in forza al Vitoria Guimaraes in Portogallo. Il centrocampista è già stato convocato da Mancini per uno stage in Nazionale e grazie alle sue caratteristiche è stato paragonato anche a Kessiè, con il quale condivide le origini.

Il giovane calciatore è in grado anche di ricoprire il ruodo di difensore centrale e vanta già 30 presenze con la prima squadra del club lusitano e su di lui c’è anche l’interesse di Arsenal, Atalanta e Bologna. Per il Napoli dunque continua la linea verde avviata dalla dirigenza, ancora alla ricerca di altri colpi a sorpresa.