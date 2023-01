Calciomercato Napoli, è ai saluti finali: big ad un passo dalla nuova squadra

Calciomercato Napoli, un big è ai saluti con la squadra: la trattativa che lo porterà in un altro campionato è ormai a un passo dalla chiusura.

Da obiettivo concreto ad addio posticipato solo di qualche mese, il calciatore si prepara a salutare la squadra, la trattativa per il suo nuovo club è ormai vicinissima a essere chiusa: ecco di chi si tratta, niente Napoli per lui.

Il Napoli è ormai ampiamente la squadra dominatrice del campionato e a dirlo, oltre alla classifica, sono i numeri della squadra di Spalletti. Per gli azzurri non è di certo qualcosa di preventivato quello che sta succedendo, soprattutto dopo il mercato estivo che aveva portato all’addio di moltissimi giocatori esperti e allo sfumare di trattative che avrebbero portato in Campania campioni affermati, alcuni dei quali hanno optato o stanno optando per diverse scelte.

Napoli, i mancati arrivi non sono rimpianti tra le conferme e le sorprese di chi c’era o è arrivato

L’ultima sessione di calciomercato invernale ha portato via da Napoli e dal Napoli giocatori che hanno segnato alcune delle pagine più importanti della storia recente azzurra. Da Koulibaly a Insigne passando per Mertens e Ospina, gli addii che i tifosi hanno dovuto sopportare sono stati tanti e spesso molto contestati, ma oggi decisamente digeriti.

Il lavoro del ds Giuntoli e del presidente De Laurentiis è stato sicuramente ottimale e anzi fino a qui perfetto, mentre sul campo Spalletti ha saputo elevare al meglio i propri giocatori rivalutando anche chi nel recente passato non aveva convinto a pieno i tifosi azzurri: tra questi anche Alex Meret, passato da giocatore in uscita a titolare inamovibile.

L’ex calciatore di Udinese e Spal non aveva di certo vissuto un’esprienza facile al Napoli fino a qui, le critiche per le sue incertezze erano state diverse e la scelta del club campano di lasciar andare Ospina aveva lasciato qualche perplessità ai tifosi, gli stessi che ora sono però contenti del proprio numero 1 e non rimpiangono di certo il non arrivo in estate di Keylor Navas: l’estremo difensore del PSG, a pochi mesi dall’estate, potrà però finalmente cambiare squadra.

Keylor Navas, si avvicina l’addio al PSG

L’esperto portiere del Costa Rica è ormai da più di un anno sceso al ruolo di secondo in quel di Parigi alle spalle di Donnarumma, il costaricano, esperto e vincente vista la sua scintillante carriera, sembrava destinato a lasciare il PSG già in estate, ma la trattativa col Napoli fallì. Ora potrà finalmente cambiare maglia: il suo approdo in Premier è sempre più vicino.

A dare la notizia è L’Equipe la quale sottolinea come Navas preferisca rimanere in Europa al momento e abbia ormai in mano un accordo con il Nottingham Forest. A mancare in questa fase è l’accordo tra le due squadre, ma nelle prossime ore sono attese ovviamente delle novità. L’ex Real potrà quindi salutare Parigi, ma senza approdare nel Napoli capoclssifica in Serie A.