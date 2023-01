Napoli-Roma, Gigi D’Alessio esulta sulle note del pianoforte: boom di likes | VIDEO

La vittoria del Napoli ai danni della Roma fa esultare tutto il popolo partenopeo, compreso il cantante Gigi D’Alessio, tifosissimo degli azzurri.

Una partita esaltante ha suggellato il più 13 contro la seconda Inter. Il Napoli non poteva fare meglio di così contro una Roma che, a differenza dell’andata, ha evitato di rintanarsi nella propria metacampo cercando invece di trovare delle soluzioni in avanti.

La rete di Giovanni Simeone ha permesso al Napoli di rimanere sempre in testa con ben 53 punti conquistati su 60 disponibili, una difesa praticamente impenetrabile e un attacco da urlo. I numeri parlano chiaro e Luciano Spalletti si gode una rosa lunga e di qualità che non può fare altro che accontentarlo.

Napoli in festa: la capolista non conosce rivali

Il Napoli ha vinto una gara rognosa come quella contro la Roma dimostrandosi lucido e consapevole dei propri mezzi, oltre che assolutamente pronto a qualsiasi scenario. Se pochi anni fa gli azzurri non riuscivano o non avevano la forza di riuscire a ribaltare a loro favore un incontro, oggi risulta tutto molto più facile. La squadra è in effetti cambiata da tutti i punti di vista.

Merito di Spalletti, ma anche dell’amore di un intero popolo, che non chiede altro che esultare come fece per due volta durante l’epoca d’oro di Diego Armando Maradona. Per questi motivi moltissimi personaggi di fede napoletana o simpatizzanti della compagine partenopea non possono fare altro che esultare a squarciagola, magari dedicando agli azzurri qualche scritto o canzone.

È il caso di Gigi D’Alessio, tifoso del Napoli, che dopo il triplice fischio di Orsato ha dedicato azzurri uno squarcio del suo talento.

Napoli, Gigi D’Alessio esulta per la vittoria

Il cantante napoletano si è affidato a Instagram per dimostrare tutta la sua gioia per la vittoria contro la Roma. Un successo fondamentale che è stato celebrato a dovere dall’artista di Napoli. D’Alessio infatti su Instagram ha dedicato agli azzurri di Spalletti la canzone ‘Ora’ con un testo però riarrangiato per l’occasione.

Il video del cantante è diventato subito virale sui social e non solo. I tifosi non immaginano nemmeno cosa potrebbe fare qualora il Napoli dovesse realmente mettere a segno i propri obiettivi.

Intanto il video in cui canta ‘Ora’ è immediatamente virale, Gigi D’Alessio ha dimostrato nel migliore dei modi il suo amore per la squadra!