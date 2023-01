Spalletti, scoperto il curioso regalo fatto a Mourinho prima della partita

Napoli-Roma è stato anche uno scontro tra Luciano Spalletti e José Mourinho, due amici/nemici che non fanno altro che beccarsi a vicendo quando possono.

Il Napoli trionfa al ‘Maradona’ e si conferma sempre più in testa a quota 53 punti, a più tredici dalla seconda Inter. Ieri non è stata una partita semplice, ma la squadra partenopea quest’anno sembra avere una marcia in più e quando trova gli spazi si dimostra sempre letale.

Ma in Napoli-Roma vi è stata anche un’altra partita, non giocata in campo bensì in conferenza stampa. Spalletti e Mourinho, amici da sempre ma avversari in campo, se ne sono dette di ogni sia prima che dopo l’incontro. Il tecnico del Napoli non si è dimenticato dell’amico regalandogli un dono speciale per il compleanno.

Napoli, Spalletti batte il rivale e si gode la squadra

Dopo il triplice fischio di Orsato sono cominciati i festeggiamenti di un’intera città, consapevole che quest’anno sta mettendo a segno un qualcosa di unico, di storico. Basti solamente pensare che in Serie A mai nessuna squadra aveva avuto un vantaggio di tredici punti rispetto alla secondo dopo sole venti giornate. Un tale traguarda da solo certifica la bravura di Spalletti nel mettere insieme una serie di ragazzi vogliosi e capaci.

Ma come detto pocanzi la partita del ‘Maradona’ era anche l’ennesimo scontro tra due grandi interpreti del nostro calcio, tra due personaggi oltre che immensi comunicatori. Prima della partita se ne sono dette di cotte e di crude, in campo si sono abbracciati come due vecchi amici che hanno in comune una passione viscerale come quella del calcio. Dopo il match Spalletti ha finalmente svelato il regalo di compleanno fatto a Josè Mourinho, neo sessantenne.

Spalletti a Mou: “Gli ho regalato un pulcinella”

Spalletti ha finalmente svelato il regalo che ha fatto con somma gioia al suo collega Josè Mourinho: una statua di pulcinella che l’allenatore toscano è solito donare a tutti gli allenatori che vengono al ‘Maradona’ durante le partite di Champions League. Un gesto riappacificatore perché nella conferenza pre partita Spalletti aveva detto di non essere stato invitato al compleanno del tecnico di Setubal.

“Compleanno di Mourinho? Gli ho regalato una statua di pulcinella che è un personaggio caratteristico della cultura di Napoli“, afferma Spalletti in conferenza rispondendo alla domanda su quale fosse il regalo fatto a Mourinho per il suo 60° compleanno.