Calciomercato Napoli, il colpo per sostituire Kvaratskhelia: nome nuovo

Arriva dall’Inghilterra ed è un nome nuovo per i tifosi del Napoli: il colpo per sostituire Kvaratskhelia è questo qui.

La sessione invernale di mercato è ormai agli sgoccioli, con il gong di chiusura atteso per le 20 di martedì e alcuni club stanno ancora cercando di concludere delle operazioni last minute.

Non farà ulteriori operazioni di mercato il Napoli che in questa sessione ha preferito solamente modificare la panchina, acquistando Bereszynski e Gollini. Gli azzurri, oltre che al presente, guardano però anche al futuro ed il ds Giuntoli sta già riflettendo sul come rendere più competitiva la rosa il prossimo anno. Uno dei giocatori che potrebbero fare al caso di Spalletti ad esempio potrebbe essere Kaoru Mitoma del Brighton che tanto bene sta facendo sotto la guida di De Zerbi.

Chi è Kaoru Mitoma, l’uomo in più del Brighton di De Zerbi

Il Napoli è una squadra che, oltre ad avere grande qualità, è dotata di gran velocità ed in questa stagione lo ha dimostrato nelle sue numerose incursioni offensive. Ecco perché agli azzurri un giocatore come Kaoru Mitoma potrebbe fare davvero molto comodo, con Spalletti che avrebbe una freccia in più davvero importante nel suo arco. Il giocatore giapponese è di proprietà del Brighton e sta facendo benissimo nella sua prima stagione in Premier League. La squadra allenata da De Zerbi aveva acquistato Mitoma nel 2021 dai giapponesi del Kawasaki Frontale e lo ha poi parcheggiato in prestito alla Royale Union Saint-Gilloise dove si è imposto alla grande.

In Belgio, Mitoma è cresciuto tantissimo ed in Premier League ha subito dimostrato grande personalità. Nell’ultimo periodo il giocatore è davvero inarrestabile ed ha segnato 4 gol nelle ultime 6 partite, eliminando con un gol meraviglioso al 92′ il Liverpool dalla FA Cup. Cresciuto nelle giovanili del Kawasaki Frontale prima e alla Tsukuba University poi, Mitoma si è messo in gran mostra nel suo paese ed il Brighton non si è lasciato sfuggire l’occasione, acquistandolo solamente per 2,5 milioni di euro. Anche al Mondiale, Mitoma ha impressionato e negli occhi di tutti c’è ancora il suo salvataggio sulla linea ed il suo assist che hanno permesso al Giappone di segnare il gol del 2-1 contro la Spagna.

Seppur sia solo da 2 anni in Europa, Mitoma sembra già pronto al grande salto in una big europea e non è un caso se l’Arsenal ci abbia messo gli occhi sopra. Tuttavia, anche il Napoli potrebbe essere una destinazione interessante per il giapponese che potrebbe rivelarsi utile sotto il profilo tattico.

Mitoma al Napoli: ecco perché è l’acquisto giusto per Spalletti

L’arrivo di Mitoma al Napoli sarebbe tutto fuorché fantamercato. Anzi, il giocatore giapponese sarebbe l’acquisto giusto per Spalletti e vi spieghiamo anche il perché. Mitoma gioca nel ruolo di esterno sinistro e, proprio come Kvaratskhelia è dotato di grande velocità e di un gran dribbling che lo rendono pericolosissimo. Con il suo arrivo, Spalletti avrebbe un ottimo sostituto per il georgiano e potrebbe fare affidamento su di lui per far rifiatare l’ex Dinamo Batumi. Magari farlo entrare a partita in corso oppure farlo partire addirittura titolare quando il georgiano avrà bisogno di riposare. Perché, sì, anche quelli come lui hanno bisogno di una pausa ogni tanto.

Nel caso in cui il Napoli decidesse di puntare Mitoma, però, bisognerebbe poi capire quale sarebbe il futuro di Elmas, attuale sostituto di Kvaratskhelia. Il macedone non gradirebbe essere relegato in panchina e Spalletti dovrebbe trovare una soluzione tattica anche per lui. Niente di più semplice. La soluzione potrebbe essere dirottare Elmas sulla destra, soprattutto qualora Lozano dovesse lasciare il Napoli a fine anno. Di questo, infatti, già si è parlato abbondantemente nei giorni scorsi.

Un’altra soluzione, invece, potrebbe essere quella di posizionare il macedone nel ruolo di mezz’ala al posto di Ndombele che potrebbe non essere riscattato a fine stagione. Al momento, queste sono tutte ipotesi, ma è chiaro che un giocatore come Mitoma vada assolutamente tenuto d’occhio, soprattutto se continuerà ad avere questo rendimento. E conoscendo Giuntoli, non sarebbe una sorpresa vedere Mitoma giocare nel Napoli da qui a qualche mese.