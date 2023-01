Napoli, “ha ufficialmente firmato”: colpo di Giuntoli

Il Napoli non può non pensare al prossimo futuro e punta molto sul giovane prospetto in difesa: ormai è ufficiale.

Il mercato del Napoli ormai è praticamente concluso con Cristiano Giuntoli che tuttavia vuole continuare a mettere tasselli su tasselli per costruire il Napoli di domani.

Nelle ultime ore dunque si sta ragionando in quest’ottica con il giovane centrale difensivo che ormai può definirsi un professionista a tutto tondo dopo aver preso parte alla spedizione di Antalya dello scorso dicembre.

Napoli, si pensa al futuro: l’obiettivo è valorizzare la Primavera

I tifosi del Napoli chiedono da anni alla proprietà azzurra una migliore gestione della rosa della Primavera. Non è affatto scontato: in Italia infatti si fa molta fatica a dare ai propri giovani le responsabilità che meritano. Si cerca di puntare invece al nome altisonante da sbattere in prima pagina. E invece, una politica sana per ciò che concerne tutto l’apparato della Primavera deve essere un obiettivo primario per una piazza come Napoli.

Mentre si cerca di tornare in pista per il marocchino Azzedine Ounahi, conteso tra diversi club francesi e inglesi, il Napoli cerca di coltivare a casa i suoi futuri calciatori. Una manovra questa che sarà centrale nei piani societari di De Laurentiis: con il fine di diventare sempre più sostenibile a livello finanziario, la società punta su giovani da far crescere nel migliore dei modi.

Seguendo questo metodo arriva il nuovo “acquisto” degli azzurri, una sorta di promozione per il ragazzo classe 2004 che tanto ha fatto bene in Primavera agli ordini di Nicolò Frustalupi.

Napoli, Marchisano firma con il club azzurro

Stiamo parlando di Matteo Marchisano, un difensore che con mister Frustalupi ha dimostrato di saper stare in campo e gestire le pressioni nel miglior modo possibile. Centrale di difesa molto solido e dinamico, Marchisano ha saputo interpretare il suo ruolo al meglio meritandosi la convocazione per il ritiro di Antalya, dove ha visto con i suoi occhi i metodi di lavoro di Luciano Spalletti.

Ebbene Cristiano Giuntoli e la società tutta sono riusciti a convicere il 18enne a firmare il suo primo contratto da professionista con il Napoli. Un colpo da non sottovalutare, importantissimo in chiave futura.

Matteo Marchisano è nato a Massa di Somma, comune della città metropolitana di Napoli, il 6 ottobre 2004 e fa parte della stessa agenzia che cura gli interessi di Politano e Di Lorenzo. Il 1 luglio 2021 ha fatto il suo esordio con il Napoli U17, mentre un anno dopo circa è stato accorpato al gruppo squadra del Napoli Primavera.