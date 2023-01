Altro colpo Kvaratskhelia: Giuntoli può portarlo al Napoli, occasione irripetibile

Attivissimo in questo mese di gennaio il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli che può ripetere il grande colpo fatto in estate con Kvaratskhelia. Nel mirino un talento per il Napoli.

Con la rosa costruita nell’ultima sessione estiva Giuntoli si è preso lo scettro di re del calciomercato. Le partenze dei vecchi senatori azzurri lasciavano presagire al peggio prima del via della stagione.

Il direttore sportivo, invece, è riuscito a rimpiazzarli alla grande mettendo a segno colpi che incarnano alla perfezione il calcio di Spalletti. Adesso, il focus della dirigenza azzurra è quello di consolidare questo vantaggio approfittando della crisi delle avversarie e ponendo le basi per il futuro. Per questo Giuntoli starebbe visionando un talento per il futuro che ha dalla sua un sostenitore non indifferente.

La rosa di Spalletti gira a meraviglia: Kvaratskhelia la ciliegina sulla torta

Nel grandissimo mercato condotto dal Napoli durante questa estate sono tanti i calciatori prelevati che si stanno rivelando decisivi. I nuovi arrivi insieme ai calciatori rimasti sono stati plasmati da un grandissimo lavoro di Luciano Spalletti che ha saputo trovare l’alchimia tra i suoi uomini. Gli arrivi di Kim, Raspadori, Simeone e Olivera, hanno dato solidità e profondità di rosa. L’ascesa di calciatori come Di Lorenzo, Meret, Elmas ma soprattutto Lobotka e Osimhen hanno consolidato quei principi visti in parte la scorsa stagione.

Se c’è un calciatore che ha rivoluzionato l’universo azzurro è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano raccoglieva una pesante eredità ma pare non aver sentito la fatica dell’onere. Sin dai primi match ha avuto un impatto devastante con gol, assist e importanti giocate per creare superiorità. Se Osimhen sta viaggiando a numeri altissimi, infatti, il merito è anche dell’ex Rubin Kazan.

Giuntoli ci riprova: il colpo Kvaratskhelia potrebbe ripetersi

La portata dal grande colpo Kvaratskhelia, oltre nei numeri e nel rendimento, lascia sbigottiti per la bontà dell’affare portato a casa da Giuntoli. Il georgiano, infatti, è stato prelevato per circa 10 milioni dalla Dinamo Batumi e, ad oggi, il suo valore si aggira intorno ai 60. Ecco perché il ds azzurro potrebbe decidere di provarci, ancora una volta con un talento pescato dalla Georgia. Si tratta di Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khvicha.

Il fratellino del 77 partenopeo ha ancora molta strada da percorrere. Tornike, infatti, ha solo dodici anni. A parlare del suo talento è stato proprio Khvicha che durante un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato della sua famiglia e, nello specifico, del fratello Tornike. L’ala del Napoli ha dichiarato che, secondo il suo parere, il fratello sarebbe ancora più talentuoso e potenzialmente più forte di lui. Khvicha si è lasciato andare anche ad una battuta dove affermava che sarebbe contento se il Napoli lo ingaggiasse. Giuntoli ha drizzato le orecchie e chissà che il colpo Kvaratskhelia non possa ripetersi.