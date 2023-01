Inter, il nome per il dopo Skriniar: la cifra è particolarmente bassa

In casa Inter si pensa al dopo Milan Skriniar, un nome già sul tavolo di Marotta e Ausilio: la cifra è particolarmente bassa.

I nerazzurri, dopo la notizia del non rinnovo dell’ex difensore della Sampdoria, sono già alla ricerca del profilo giusto per sostituire il numero 37 sloveno, un nome è già sul piatto: la cifra per lui è particolarmente bassa.

In casa Inter la vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan sembra essere stata un momento di pace prima della tempesta. La sconfitta con l’Empoli in campionato ha ulteriormente complicato la già difficile rincorsa scudetto, ma a destare maggiore preoccupazione è il futuro di Milan Skriniar: l’addio dello sloveno è ormai chiaro, restano da capire le tempistiche.

Inter, Skriniar via a giungo o gennaio?

La situazione attorno a Milan Skriniar per l’Inter rischia di essere davvero pesante e di difficile gestione. Il difensore è attualmente il capitano della squadra nerazzurra, ma la recente ufficialità del suo addio al termine della fine del contratto rischia ora di creare un’aria molto pesante attorno a lui.

Le notizie arrivate sin dai primi istanti dopo la notizia del rifiuto da parte dell’ex Samp dell’offerta di prolungamento contrattuale dei meneghini lo hanno avvicinato al PSG. I francesi avevano provato già nella scorsa estate a portare lo sloveno in Francia, ma l’Inter, fiduciosa delle possibilità di rinnovo, aveva resistito: ora la domanda è invece quando Skriniar approderà al Parco dei Principi.

A dare una risposta a questo quesito è stato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale a Sky ha dichiarato: “L’Inter non ha ricevuto ancora nessuna offerta dal PSG, non è arrivato nulla per gennaio”. Il giornalista ha poi specificato come difficilmente i meneghini accetterebbe un compenso di 10 milioni poichè non ci sarebbe spazio di manovra per sostituirlo. A questo proposito spunta il nome del possibile sostituto: un giocatore decisamente low cost.

Un nome in pole per il dopo Skriniar: ecco di chi si tratta

La partenza di Skriniar preoccupa inevitabilmente Marotta e Ausilio chiamati a sostituire un giocatore di tale peso senza aver incassato praticamente nulla a livello economico. La politica dei nerazzurri di fare cessioni importanti per finanziare il calciomercato in entrata implica inevitabilmente avere quindi pochi fondi disponibili: la soluzione potrebbe quindi essere Tiago Djalò.

Il centrale portoghese del Lille è già passato dall’Italia e da Milano nel 2019, quando per 6 mesi fu parte della primavera del Milan prima di passare in Francia nell’ambito dell’affare Leao. A parlare della possibile pista di mercato è il Corriere dello Sport il quale specifica però che i meneghini sarebbero disposti ad offrire al massimo 15 milioni di euro.

Il contratto di Djalò, il quale compirà 23 anni il prossimo 13 aprile, scadrà nel 2024 abbassando quindi le possibilità di richiesta del Lille. Per l’Inter potrebbe essere quindi il portoghese l’uomo giusto per il futuro della difesa, ma la strada da qui a giungo resta molto lungo.