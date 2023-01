Kvaratskhelia, il dolore per il lutto: messaggio commovente

Con un grande dolore nel cuore, Kvaratskhelia è sceso in campo contro la Roma ed ha fatto la differenza. Ma nel post-partita è apparso questo messaggio sul suo profilo Instagram.

Qual è il significato di quelle parole? Cosa vuol dire quel messaggio? Kvaratskhelia ha dovuto fare i conti con un grande dispiacere. Una perdita molto dolorosa.

Kvaratskhelia è sceso in campo, da vero professionista, contro la Roma, nonostante un grave lutto che l’ha colpito ed un conseguente dispiacere non da poco. Il ragazzo si conferma un vero campione, anche fuori dal campo, perché non ha mancato di rivolgere un messaggio alla persona a lui tanto cara una volta finita la partita, attraverso una storia Instagram.

Non è sicuramente facile scendere in campo con lucidità ed essere anche ‘decisivo’ per la propria squadra quando la mente e il cuore sono inondati di dispiacere. Ma il ragazzo georgiano ce l’ha fatta comunque. E questo non può che far piacere ai tifosi del Napoli.

Kvaratskhelia, la storia Instagram apparsa sul suo profilo

“No words needed”: “Non c’è bisogno di parole”, questo il messaggio che tutti abbiamo visto nelle sue storie Instagram. E nella foto veniva raffigurata una fascetta che quasi nessuno è riuscito a decifrare. La spiegazione arriva dalla redazione georgiana di MatchDay che scrive in un post su Facebook: “Non servono parole… in ricordo di mia nonna”.

Con molta probabilità, Kvaratskhelia era molto legato a sua nonna. E’ per questo che dopo la partita, con un semplice messaggio, ha voluto ricordarla. Un lutto che sicuramente gli avrà dato tanto dispiacere. Ma il ragazzo ha le spalle larghe e l’ha dimostrato scendendo in campo con la stessa voglia e la stessa fame di vincere di ogni volta. Un vero professionista, non c’è che dire.

Il paragone con altri giocatori della Serie A

Un ragazzo umile, modesto, con la testa sulle spalle. Uno con pochi ‘fronzoli’, per così dire. Uno che sa quello che vuole. Ha degli obiettivi e fa di tutto per raggiungerli con duro lavoro e sacrificio. E’ stato spesso paragonato ad altri giocatori della Serie A. Sì, spesso è stato fatto un paragone. Ma ogni volta, Kvara ha messo tutti a tacere dimostrando che – con molta probabilità – nessuno ha il suo talento attualmente nel campionato italiano. E che, quindi, il paragone non regge in alcun caso.

E pensare che il Napoli l’ha pagato solo 10 milioni di euro. Quanto vale, adesso, uno come lui? Sono molti i dirigenti che hanno ammesso che in passato hanno messo gli occhi sul georgiano, ma nessuno ha saputo cogliere l’occasione come ha fatto il Napoli e – sembra proprio il caso di dargli merito – Cristiano Giuntoli. Kvaratskhelia è la più grande rivelazione di quest’anno e lo dimostra ogni volta che scende in campo. Un campione, nient’altro da aggiungere.