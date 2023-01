Scudetto, “Lo vinciamo?”: De Laurentiis risponde stizzito al tifoso | VIDEO

E’ successo poco prima del match dello Stadio Maradona contro la Roma di José Mourinho. Protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis che ha risposto alla domanda di un tifoso visibilmente infastidito.

La scena è stata ripresa dallo stesso tifoso che l’ha successivamente postata in rete attraverso il social TikTok. Il video mostra De Laurentiis in persona sbottare subito dopo la domanda posta dal tifoso.

Nonostante la tensione prima del match, gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti a portare a casa un’importantissima vittoria. Il successo contro i giallorossi cuce un altro piccolo pezzo di Scudetto sul petto dei partenopei. Mourinho ha preparato bene la partita e la sua Roma ha messo molto in difficoltà il Napoli, la cui vittoria assume, quindi, un sapore ancora più forte.

Spalletti pesca bene: Simeone ancora decisivo

Il big match della ventesima giornata ha regalato tantissime emozioni. Allo Stadio Maradona si sono affrontate due squadre che hanno messo in campo tanta voglia di vincere. La partita riserva un grande brivido iniziale agli azzurri. Su una palla in profondità di Spinazzola, Kim colpisce di testa all’indietro sorprendendo Meret che, invece, usciva verso la sfera. Per fortuna del Napoli l’intervento del difensore spedisce la palla sul palo esterno. Alla prima vera discesa i partenopei la sbloccano. Bellissima palla di Mario Rui che libera Kvaratskhelia, il georgiano converge e mette per Osimhen che controlla, palleggia e scarica un missile alle spalle di Rui Patricio.

Il gol del nigeriano stordisce la Roma che fino a quel momento aveva tenuto egregiamente il campo. Nella ripresa Mou decide, dunque, di aumentare la spinta offensiva e inserisce El Shaarawy per Spinazzola. Con il cambio i giallorossi alzano il baricentro e si fanno vedere sempre più spesso dalle parti di Meret. Il Napoli cerca di resistere e riparte in contropiede, come in occasione del tiro di Lozano che impegna Rui Patricio al 64′. Al 75′ El Shaarawy fa felice Mourinho. L’ex Milan è bravissimo ad anticipare Lozano sul secondo palo e spedire in rete il cross di Zalewski. Spalletti mischia le carte e toglie Lozano e Osimhen per far posto a Raspadori e Simeone. A meno di cinque dalla fine Zielinski verticalizza su Simeone che si gira e con il mancino fa esplodere il Maradona firmando il gol del 2-1.

Tifoso fa la domanda in un momento poco opportuno, De Laurentiis stizzito

La vittoria colta dal Napoli contro la squadra di Mourinho mostra non solo la forza tecnica, ma anche quella mentale del gruppo azzurro. Il gol di Simeone, inoltre, fa emergere ancora una volta la profondità della rosa costruita da ADL e Giuntoli. Prima del match contro i giallorossi, però, il patron del Napoli si è visto protagonista di un episodio molto curioso.

Nel video diventato virale e pubblicato sul canale TikTok @super_allan5 un tifoso chiede a De Laurentiis: “Presidente quest’anno lo vinciamo?” riferendosi allo scudetto. Il presidente, palesemente infastidito, ha risposto con un laconico: “No, lo perdiamo“. Il presidente De Laurentiis è apparso sicuramente stizzito, ma a tal proposito va sottolineato che la domanda del tifoso è arrivata alla vigilia di uno dei match più importanti della stagione contro un tecnico che aveva già dimostrato di saper mettere in difficoltà la coralità azzurra. Insomma, in un momento come quello, in cui la tensione (inevitabilmente) si taglia a fette, possiamo dire che un quesito del genere sarebbe parso poco opportuno a chiunque.

Nel post-partita, quando il Napoli aveva ormai battuto la Roma grazie alle reti di uno strepitoso Osimhen e di un Simeone che si fa trovare sempre pronto, il patron del Napoli è stato raggiunto all’uscita dallo stadio da decine e decine di tifosi azzurri che non hanno potuto fare altro che acclamarlo. Insomma, a quanto pare, la tifoseria è molto felice dei risultati ottenuti dal Napoli grazie anche alla gestione societaria di De Laurentiis ed il suo staff.