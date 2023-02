Ha fatto strada: adesso è del Napoli, Francesco Totti non può che essere orgoglioso

Arrivo di prospettiva in casa Napoli, Francesco Totti non può che essere orgoglioso di lui anche se non vestirà la maglia della Roma.

Il Napoli ha chiuso la propria sessione di calciomercato invernale con soli due acquisti, con gli azzurri che hanno rinforzato il reparto difensivo con gli arrivi di Bereszynski dalla Sampdoria e di Gollini dalla Fiorentina.

La squadra di Spalletti non aveva bisogno di ritoccare la propria rosa ed alla fine ha puntato solo su giocatori che andassero a rinforzare la panchina. Tuttavia, il Napoli si è mosso sul mercato anche pensando al futuro e per il proprio settore giovanile ha messo a segno un colpo davvero importante.

Napoli, che rinforzo per Frustalupi: preso Bonavita dall’Inter

Non solo testa al presente, ma anche uno sguardo al futuro per il Napoli che è andato a rinforzare il proprio settore giovanile piazzando un gran colpo di mercato. Come riportato dal sito della Lega Calcio, infatti, la società azzurra ha perfezionato l’acquisto di Simone Bonavita dall’Inter. Il giocatore classe 2004 è stato acquistato dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto e sarà monitorato anche da Luciano Spalletti che è sempre stato un tecnico molto attento ai giovani. Bonavita è senza dubbio un rinforzo importante per il Napoli Primavera guidato da Frustalupi che aggiunge dunque un’altra importante freccia al suo arco.

Il centrocampista ha fatto vedere buone cose con la Primavera dell’Inter, con il quale ha collezionato 10 presenze in questa stagione, 5 in campionato e 5 in Youth League, dove si è messo particolarmente in mostra. Originario di Caserta, oltre che da centrale, Bonavita sa giocare anche come mediano e mezzala, capace di destreggiarsi con entrambi i piedi, seppur il suo preferito sia il destro. Il Napoli ha messo a segno questo colpo conscio delle qualità del ragazzo e si augura di poterlo riscattare dall’Inter a fine stagione.

Ai più, il nome di Bonavita potrebbe non dire molto, ma in realtà il centrocampista casertano tre anni fa salì agli onori della cronaca per un motivo ben preciso che vede coinvolto Francesco Totti e che destò subito attenzione.

Bonavita e quel “legame” con Totti: ecco cosa accadde

L’acquisto di Bonavita per la propria squadra Primavera è un bel colpo per il Napoli che a fine anno potrà anche riscattare il giocatore qualora le cose andassero per il verso giusto. A molti tifosi, il suo nome appare del tutto sconosciuto, ma già nel 2020 si parlò di lui visto che fu il primo assistito di Francesco Totti, con l’ex capitano della Roma che aveva appena iniziato la sua carriera di procuratore.

Le pagine sportive subito diedero spazio alla notizia, con il centrocampista casertano che aveva colpito particolarmente Totti. Bonavita fu infatti prelevato dall‘Inter da Trigoria, ambiente che l’ex capitano giallorosso non può non conoscere alla perfezione ed è anche questo è stato uno dei motivi che lo hanno spinto a diventare il suo procuratore. Di certo, Totti sarà orgoglioso che oltre a quella dell’Inter, Bonavita avrà ora la possibilità di vestire la maglia azzurra, con la speranza di poterlo vedere debuttare in prima squadra.