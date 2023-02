Il futuro di Leao è un tema molto caldo in casa Milan: la notizia che riguarda proprio lui spaventa tutti.

Il portoghese è un punto fermo per la formazione di Stefano Pioli, ma il suo futuro è un rebus da risolvere.

È un momento alquanto delicato per il Milan che, dopo la vittoria con la Salernitana di inizio gennaio, non ha più vinto ed è anche stato eliminato agli ottavi di Coppa Italia. In particolare, i rossoneri hanno subito tre sconfitte consecutive molto pesanti: 3-0 con l’Inter in finale di Supercoppa, 4-0 a Roma con la Lazio e 2-5 in casa contro il Sassuolo. La prossima sfida sarà il derby in campionato e solo una vittoria potrebbe risollevare l’umore di un ambiente evidentemente demoralizzato. Intanto, però, si pensa anche al futuro di Rafael Leao.

Leao, rinnovo o addio? Quelle parole agitano i tifosi

Il futuro di Rafael Leao è un tema molto caldo in casa Milan. Come noto, il portoghese è legato ai rossoneri con un contratto fino al 2024 e, di conseguenza, le parti hanno iniziato a parlarsi per raggiungere un accordo per il prolungamento. Nonostante questi dialoghi proseguano da diverso tempo, però, non è ancora stato raggiunto un accordo nonostante Paolo Maldini si sia detto ottimista più e più volte.

Negli ultimi giorni, però, i tifosi sono stati scossi da una notizia riportata da La Gazzetta dello Sport che, in prima pagina, ha scritto di un presunto strappo fra Leao e la dirigenza a causa di alcune richieste che avrebbero innervosito il Milan in fase di contrattazione. La società e l’agente del giocatore hanno prontamente smentito tutto ciò, ma il giornalista che ha riportato la notizia (Carlo Laudisa) ha voluto esporre la propria versione dei fatti ai microfoni di TVPlay partendo proprio dalle parole di Paolo Maldini.

Laudisa ha affermato che, ascoltando le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica, si era intuito che ci fosse una deadline per la trattativa: il 31 gennaio. Ha poi proseguito così: “Dopo la visita del papà di Leao dopo Milan-Roma, era stato annunciato l’arrivo dell’avvocato francese che si occupa della procura di Leao per la firma… Invece in queste settimane i contatti sono stati improduttivi. I tre macigni di cui ho parlato nei due articoli sono legati alla clausola, che la famiglia di Leao vuole dimezzare fino a 80 milioni circa, c’è il problema dei 19 milioni dovuti allo Sporting Lisbona e per l’entourage del ragazzo è il club che deve pagare”.

Secondo il giornalista, dunque, la situazione sarebbe molto tesa e ha aggiunto che, secondo quanto gli risulta, i dialoghi fra le parti sarebbero stati momentaneamente interrotti, anche se l’agente di Leao ha smentito anche questo dettaglio. Ad ogni modo, Laudisa si è detto convinto del fatto che queste smentite siano puramente “di facciata” in vista del delicatissimo derby di domenica.

Verso il derby: Pioli deve fare i conti con le assenze pesanti

Il derby è alle porte e le due squadre approcciano il match con due stati d’animo decisamente diversi. Anche le condizioni fisiche, però, non sono affatto simili: Simone Inzaghi potrà contare sulla rosa al completo, mentre Stefano Pioli dovrà tenere in considerazione alcune assenze pesanti fra i titolari.

Non saranno della partita tre pedine fondamentali come Maignan, Tomori e Bennacer: al loro posto, dovrebbero giocare Tatarusanu, Kjaer e Krunic. Inoltre, ci saranno i soliti due ballottaggi: De Keteleaere-Brahim Diaz e Messias-Saelemaekers. Ogni dubbio sarà sciolto dopo la rifinitura: la speranza di Pioli è quella di riuscire a centrare una vittoria che darebbe una buona iniezione di fiducia dopo i recenti risultati negativi.