Inter, la notizia a pochi giorni dal derby sconvolge tutti

L’Inter si avvicina al derby di domenica: in vista di questo match delicatissimo, però, arrivano notizie decisamente sconvolgenti.

I nerazzurri si preparano alla sfida con il Milan di domenica sera. La formazione di Inzaghi deve però far fronte ad un cambio importante.

È la settimana del derby di Milano, una delle sfide più infuocate della Serie A. L’Inter arriva al match con una condizione psicofisica migliore rispetto a quella del Milan: i nerazzurri hanno ottenuto il pass per le semifinali di Coppa Italia e sono reduci dalla vittoria con la Cremonese, mentre i rossoneri sono in crisi di risultati e hanno subito un tracollo contro il Sassuolo. Nella formazione di Simone Inzaghi, però, potrebbe esserci una novità che colpirà inevitabilmente i tifosi interisti.

Inter, la notizia agita i tifosi e il derby è sempre più vicino

Quello di domenica sarà il terzo derby stagionale: il primo in campionato ha visto il Milan uscirne vincitore per 3-2, mentre i nerazzurri si sono rifatti vincendo quello in finale di Supercoppa con un secco 3-0. Come anticipato, l’Inter sta attraversando un momento migliore rispetto a quello dei cugini, ma di certo non è comunque ottimale: guardando la classifica, infatti, la vetta è distante 13 punti.

Inoltre, l’ambiente è stato scosso dalla questione Skriniar. Lo slovacco non firmerà il rinnovo e ha già un accordo con il PSG per il trasferimento a parametro zero. Inzaghi non lo ha convocato per la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta scegliendo di affidarsi a Darmian (che ha segnato il gol decisivo). In vista del derby, però, lo slovacco viaggia spedito verso una maglia da titolare: tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la fascia da capitano sarà sul braccio di Lautaro Martinez.

L’argentino l’ha già indossata contro Empoli (proprio dopo l’espulsione del difensore), Cremonese ed Atalanta e, secondo quanto affermato dal quotidiano sportivo, avrebbe definitivamente superato Skriniar nelle gerarchie nonostante l’anzianità avvantaggi il numero 37. La rottura preannunciata, dunque, è costata i gradi da capitano da qui alla fine della stagione, anche se avrebbe comunque dovuto cedere la fascia a Brozovic una volta che il croato sarebbe rientrato.

In molti sono curiosi di capire che accoglienza sarà riservata allo slovacco da parte del pubblico di San Siro. La Curva Nord, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che sosterrà il giocatore con cui ha anche avuto un dialogo nei giorni scorsi: le motivazioni che lo hanno portato all’addio sono state accolte e, di conseguenza, non ci sarà nessuna contestazione. Rimane comunque da capire come reagirà il resto del pubblico.

Verso il derby: quanti dubbi per Inzaghi

Ormai manca sempre meno al derby e, naturalmente, gli allenatori iniziano a ragionare su quella che potrebbe essere la formazione da mandare in campo. Se da una parte Pioli è alle prese con delle scelte obbligate a causa di alcuni infortuni, dall’altra c’è un Inzaghi che deve sciogliere diversi dubbi.

Al momento, secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, sarebbero aperti i seguenti ballottaggi: Acerbi-De Vrij, Darmian-Dumfries e Lukaku-Dzeko. Molto dipenderà ovviamente dal tipo di gara che l’allenatore vorrà impostare, ma per ora questa sarebbe la formazione che dovrebbe scendere in campo domenica:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi