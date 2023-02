Hamsik, tutti senza parole: i tifosi del Napoli stentano a crederci

Marek Hamsik lascia tutti senza parole con un video pubblicato su Instagram: i tifosi del Napoli stentano a crederci.

L’ex capitano degli azzurri ha spiazzato tutti gli appassionati con un video pubblicato sul suo profilo Instagram: nessuno si aspettava che potesse succedere, i tifosi del Napoli in particolare.

Uno dei calciatori più amati di sempre da parte dei tifosi del Napoli è sicuramente Marek Hamsik. “Marekiaro“, questo il suo soprannome quando giocava in maglia azzurra, è stato un simbolo per tutta la tifoseria campana, divenuto anche capitano della squadra e per tanto tempo protagonista di momenti storici per i propri sostenitori. Lo slovacco non è mai stato dimenticato dalle parti del Vesuvio ed una recente novità ha sorpreso tutti.

Hamsik, amatissimo capitano che sognava lo scudetto

Era il luglio del 2007 quando il neopromosso Napoli acquistò per soli 5 milioni e mezzo un giovane slovacco dal Brescia: Marek Hamsik. L’allora ventenne non fu inizialmente ben accolto dai tifosi, desiderosi di vedere giocatori più pronti per il ritorno in Serie A, ma i pareri cambiarono in pochissimo tempo e l’avventura del centrocampista è divenuta ben presto storica.

Divenuto capitano del Napoli e giocatore simbolo di una squadra che negli è cresciuta sempre più, Hamsik in maglia azzurra ha vinto due Coppe Italia ed una Supercoppa, trofei che per la piazza hanno significato tanto, così come per il giocatore. Quando nel 2019 la sua avventura è terminata, lo slovacco era (ed è) il giocatore con più presenze con la maglia del Napoli ed anche il miglior marcatore, record questo superato 1 anno più tardi da Dries Mertens.

Hamsik per i tifosi del Napoli non è dunque solo un giocatore, ma quasi un eroe, uno di quei personaggi entrato nell’immaginario collettivo sia per quanto fatto in campo che per tanti altri motivi. Su tutti, quello che più ha reso il centrocampista slovacco unico è il suo stile, da sempre tratto distintivo del giocatore ed oggi protagonista di una sorprendente novità.

Hamsik, cambio a sorpresa: tifosi del Napoli sorpresi

Ciò che ha reso sin da subito riconoscibile Hamsik al grande pubblico, ancor prima delle sue capacità tecniche, è stata la sua cresta. Quel taglio di capelli così particolare e per certi aspetti unico è entrato nell’immaginario comune di tutta la Serie A ed è stato protagonista persino di alcune esultanze dello slovacco.

Hamsik era solito “sistemarsi” la cresta ogni qual volta segnasse di testa ed anche nelle interviste una domanda sui capelli era inevitabile. L’ultima di queste, in Italia, era stata rilasciata a Dazn lo scorso dicembre e si anticipava un possibile taglio, cosa questa accaduta a sorpresa in questo inizio 2023.

L’ex Brescia aveva scherzato sul fatto di poterla tagliare in occasione dello scudetto del Napoli e chissà che la situazione di classifica non abbia condizionato la scelta di Hamsik. La notizia però resta e dopo tanti anni “Marekiaro” ha abbandonato il suo iconico stile di capelli.