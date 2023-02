Napoli, arriva l’annuncio ufficiale: Osimhen si dispera

L’annuncio ufficiale arriva all’improvviso e per Osimhen è una vera e propria stangata. Cosa è successo.

Il Napoli prepara a Castel Volurno la prossima trasferta di Serie A, al Picco di la Spezia dove il team di Spalletti se la vedrà con la formazione allenata da Gotti.

Una partita importante, per spingere sempre di più sull’acceleratore e compiere l’ennesima fuga in avanti, magari approfittando del passo falso delle inseguitrici. Ma Spalletti può contare su una rosa completa e forte, dove spicca in special modo quel Victor Osimhen che in questa stagione si sta dimostrando semplicemente devastante da tutti i punti di vista.

Napoli, Osimhen è la tua stella

Nessuno si sarebbe mai aspettato un exploit di questo tipo. Victor Osimhen sembra il lontano parente delle scorse annate dove, tra l’altro, aveva patito fin troppi infortuni fisici che ne hanno ridimensionato il minutaggio. Quest’anno nessuno sembra fermarlo, anche contro le Big ha dimostrato di saper far male.

Insomma, è cominciato il percorso che lo porterà alla maturazione definitiva e i tifosi già esultano al solo pensiero di vederlo ancora più in forma. In campionato è primatista nella classifica dei mercatori: 14 reti (con zero rigore segnati), a più tre dal connazionale Ademola Lookman che con l’Atalanta sta anch’egli dimostrando di essere un cecchino formidabile.

Lookman tuttavia può considerarsi soddisfatto nell’aver battuto il connazionale conquistando un trofeo personale riferito all’ultimo mese di gennaio.

Lookman batte Osimhen: a lui va il premio dell’AIC

Ebbene sì, Ademola Lookman ha superato Victor Osimhen conquistando il trofeo di calciatore AIC del mese di gennaio, il premio che l’associazione calciatori concede al miglior interprete del mese, quello che ha saputo in pratica dimostrare in campo qualcosa in più rispetto agli altri. L’attaccante bergamasco, acquistato quest’estate dal Leicester City, ha finalmente mostrato gran parte del suo talento dopo aver girovagato l’Europa con scarsi risultati.

Oggi invece riesce a superare anche un attaccante come Osimhen al quale la tifoseria napoletana deve gran parte dei successi di questo primo mese del 2023. E sembrerebbe che il trofeo sia del tutto meritato: Lookman ha segnato contro Spezia, Sampdoria, e soprattutto, Juventus, ma anche fornito assist a ripetizione mettendo in mostra le proprie qualità offensive. Al momento nella classifica marcatori è secondo proprio alle spalle del centravanti azzurri con 11 reti segnate, di cui tre su calcio di rigore.