Milan, altra pessima notizia per Pioli: la strada verso il derby si complica

Per il Milan e Pioli arriva un’altra pessima notizia in un momento già molto complicato: la strada verso il derby si complica ulteriormente.

La supersfida di campionato contro i cugini dell’Inter sarà importantissima in un momento di stagione delicato, per il tecnico dei rossoneri continuano però ad arrivare pessime notizie: l’ultima proprio a pochi giorni dal match.

Il Milan Campione d’Italia in carica sta vivendo un momento di forma pessimo, confluito in una serie di risultati negativi che hanno portato non solo all’eliminazione dalla Coppa Italia, ma anche alla pesante sconfitta in Supercoppa contro l’Inter e lo scivolamento al quinto posto in campionato. Per Pioli occorre quanto prima trovare delle soluzioni per ritrovare quella squadra che l’anno passato ha vinto a sorpresa la Serie A.

Milan, la crisi è aperta: il derby per dare una svolta

La crisi del Milan, iniziata praticamente sin da subito dopo la pausa per il Mondiale, ha aperto a diverse critiche a tutti i mebri del club, dalla nuova proprietà alla dirigenza passando per i giocatori e l’allenatore. Ad essere principalmente al centro della bufera sono in particolare le sclete fatte sul mercato, risultate fino a qui molto deludenti, ed anche alcune decisioni prese da Pioli in ambito tattico.

I tifosi, che stanno comunque rimanendo vicino alla squadra come mostrato dalla curva durante la sfida malamente persa contro il Sassuolo, si aspettano ora una decisa reazione da parte della squadra rossonera, soprattutto visto l’avversario: i cugini dell’Inter che hanno recentemente trionfato nel derby di Supercoppa.

La sfida contro la squadra allenata da Simone Inzaghi sarà un momento chiave per i rossoneri, i quali da qui vogliono ripartire per non rischiare di mancare l’obiettivo Champions League, le notizie che arrivano dalle parti di Milanello però non sono decisamente favorevoli per Stefano Pioli ed i suoi.

Milan, brutte notizie in vista del derby: a sorridere è Inzaghi

Uno dei problemi più grandi avuti dal Milan nel corso di questa stagione sono stati gli infortuni. Il tecnico dei rossoneri ha spesso dovuto fare a meno di uomini chiave in momenti delicati, in particolare Maignan, assente ormai da mesi per il Diavolo. Anche lato Inter le assenze sono state diverse, ma per Inzaghi il derby potrebbe essere l’occasione di riabbracciare uno dei suoi titolari: Marcelo Brozovic.

Il regista croato è ormai nella lista degli assenti da ottobre, nel mezzo solo tre gare giocate da subentrato, ma proprio il derby contro il Milan sarà l’occasione di rivederlo almeno nella lista convocati. Un’ottima notizia per il tecnico dell’Inter, ma allo stesso tempo pessima per il Milan, che ora dovrà quindi affrontare un’ulteriore difficoltà in una sfida già molto delicata.