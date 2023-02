Serie A, dramma per il calciatore: la notizia è terribile

Dramma incredibile per un noto calciatore di Serie A, la notizia ha sconvolto tutti i suoi colleghi: quanto successo è terribile.

E’ stata resa nota una sconvolgente notizia che ha come protagonista un calciatore di Serie A, quanto successo è davvero incredibile è purtroppo non nuovo: il tutto è accaduto durante la sfida tra Inter e Cremonese.

La stagione calcistica, terminato il mese di gennaio ed il calciomercato di riparazione, si prepara a vivere il suo segmento finale. In Italia, tra i tanti temi di campo che si apriranno e chiudere con l’andare delle partite, sarà ancora una volta centrale la questione riguardante le notizie che arrivano da ambienti extracalcistici: anche durante l’ultimo mese sono state diverse le notizie che hanno sconcertato giocatori e addetti ai lavori.

Minacce e rapine: qualcosa non funziona

Ad essere tristemente protagonisti nelle ultime settimane sono stati Nicolò Zaniolo ed il sampdoriano Rincon. Il trequartista italiano, reduce da settimane molto difficili per via delle voci riguardanti la sua partenza poi non concretizzatasi a gennaio, è dovuto scappare a La Spezia in Liguria dopo che alcuni “tifosi” sono arrivati sotto casa sua per minacciarlo.

Un comportamento che va aldilà di ogni soglia di accettazione questo e che fa coppia con i tanti furti subiti dai calciatori nel corso degli ultimi mesi. A novembre era toccato allo juventino Rugani, ma la presenza di moglie e figlio in casa aveva allontanato i ladri, meno fortunato invece il centrocampista della Samp Rincon.

Lo scorso 14 gennaio, mentre nè il calciatore venezuelano nè fortunatamente la sua famiglia erano in casa, dei malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione a Genova rubando beni per un valore di circa 100 mila euro. Rincon non è però purtroppo il solo ad aver vissuto questa sfortuna durante i primi periodi del 2023, anche un altro centrocampista ha infatti avuto recentemente a che fare con questo problema.

Furto in casa Meitè: ecco cosa è successo

A dover fare i conti con un furto è toccato questa volta a Soualiho Meitè, cetrocampista della Cremonese che, così come successo a Rincon ed in passato ad altri calciatori come Walace dell’Udinese o Berardi del Sassuolo, al rientro dalla sfida interna persa dai grigiorossi contro l’Inter, si è trovato una pessima sorpresa.

Come riportato da diverse testate giornalistiche come il Corriere dello Sport, la rapina ha avuto luogo proprio mentre allo stadio Zini, non molto lontano dall’abitazione del 28 enne ex Torino e Milan, andava in scena la sfida di campionato tra Cremonese ed Inter. Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 18:30 quando in casa, fortunatamente, non c’era nessuno, mentre il “bottino” sarebbe di 6 preziosi orologi Rolex che ora Meitè spera di poter recuperare almeno in parte.