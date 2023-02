Napoli, retroscena pazzesco: è successo negli spogliatoi durante la partita

E’ successo negli spogliatoi durante la partita: si viene a sapere soltanto adesso, coinvolti due calciatori del Napoli.

Anche a livello tattico, inoltre, quello azzurro si è dimostrato un collettivo pronto a seguire tutte le indicazioni del proprio condottiero: Luciano Spalletti. L’unione, apparsa inscalfibile, di tutto l’universo partenopeo riempie l’ambiente di fiducia per il presente e per il futuro.

Di recente è stato svelato un retroscena rimasto nascosto e che è accaduto all’interno dello spogliatoio del Napoli. A parlarne è stato uno dei protagonisti che ha raccontato di un siparietto davvero particolare. L’episodio è avvenuto durante l’ultimo impegno degli uomini di Spalletti allo Stadio Maradona contro la Roma.

Il Napoli vola: quando l’unione fa la forza

Sono rimasti davvero pochi aggettivi per descrivere la superba stagione disputata fino ad ora dal Napoli. Ai nastri di partenza in pochi avrebbero scommesso su un exploit del genere e soprattutto sulla rapidità di ambientamento di alcuni elementi. I due colpi del mercato estivo Khvicha Kvaratskhelia e Min-jae Kim, nonostante fossero chiamati a raccogliere le pesantissime eredità di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, si sono calati subito nella realtà Napoli rendendosi decisivi sin dai primi minuti disputati con indosso la nuova maglia.

Kvara e Kim, però, non sono gli unici due calciatori arrivati in estate ad aver stupito. Pur se con una costanza di rendimento, o meglio, di impiego minore, c’è un calciatore che ha stupito parecchio per il suo apporto. Si tratta di Giovanni Simeone, riserva di lusso ma molto considerato da Spalletti e amato da tutto l’ambiente per la grinta e la fame che mette su ogni pallone. Come contro il Milan, anche contro la Roma il Cholito ha tolto le castagne dal fuoco a Spalletti e consentito agli azzurri di portare a casa un’altra vittoria di prestigio.

Succede tutto negli spogliatoi: il retroscena rimasto nascosto

Proprio in occasione del match dello Stadio Maradona contro la Roma, deciso da Osimhen e Simeone, si è verificato un episodio rimasto nascosto fino a quando il diretto interessato ha deciso di parlarne. Protagonisti dell’episodio il nuovo portiere azzurro, Pierluigi Gollini, e l’attaccante Victor Osimhen.

Durante la sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il portiere arrivato dalla Fiorentina ha svelato il perché, subito dopo aver segnato, Victor Osimhen è corso fino alla panchina per abbracciarlo. Ecco le sue parole: “Negli spogliatoi gli ho detto in inglese ‘Fammi vedere il leone che sei’. Poi abbiamo parlato un po’ e abbiamo legato in maniera naturale. E’ un gesto che ha fatto per darmi il benvenuto“.

Sembra essersi integrato subito bene l’ultimo arrivato in azzurro che dalla sua aveva il vantaggio di conoscere già diversi compagni di nazionale e anche Tanguy Ndombele, con cui ha diviso lo spogliatoio del Tottenham. Nonostante ciò, però, Gollini ha affermato di aver subito legato anche con gli altri, come dimostrato dal bel episodio con Victor Osimhen.