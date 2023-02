Annuncio ufficiale dell’agente: De Laurentiis mette a segno un colpo pazzesco

Arriva l’annuncio ufficiale da parte dell’agente del calciatore: Aurelio De Laurentiis mette a segno un colpo pazzesco per i suoi.

Il presidente del Napoli è stato sicuramente protagonista del dialogo con il giocatore ed il suo agente, proprio quest’ultimo ha annunciato ufficialmente il colpo fatto dalla dirigenza azzurra: ecco di cosa si tratta.

La prima giornata del girone di ritorno in Serie A ha regalato al Napoli di Luciano Spalletti un ulteriore aumento del distacco dalle dirette inseguitrici. I 13 punti che separano gli azzurri dall’Inter seconda in classifica sembrano essere attualmente un’importante assicurazione per il prossimo futuro, con quindi lo scudetto che si avvicina passo passo alla Campania. Alla base del successo fin qui ottenuto, oltre al gioco, anche un gruppo solido, in grado di schivare ogni potenziale insidia.

Napoli, un clima di serenità regala risultati certi

Non è di certo la prima volta che il Napoli si trova a guidare la classifica negli ultimi anni. Un distacco di questo tipo non si è mai visto certo, anche se questo è un fatto comune a quasi tutte le squadre che hanno poi vinto nel corso degli anni, ma a far pensare che questa possa davvero essere la stagione giusta c’è un clima di serenità che è tipico solo delle squadre vincenti.

A differenza anche solo dell’anno passato, quando il Napoli è stato per lunghi periodi in piena lotta scudetto, non sembrano esserci polemiche, dubbi, giocatori scontenti o anche solo questioni sospese la cui risoluzione può creare aria pesante in spogliatoio, tutto gira alla perfezione per Spalletti e i suoi e i potenziali casi spinosi sono stati schivati con grande sicurezza, vedi Salvatore Sirigu.

L’esperto estremo difensore italiano è arrivato a parametro zero in estate con il compito di vice Meret, ma il suo non impiego nel corso della prima parte di stagione ha alzato qualche leggerissima polemica, smentita dalle parti, ma che ha comunque condotto al ben noto scambio con Gollini e l’approdo dell’ex Genoa a Firenze. In rosa c’era solo quindi un altro possibile scontento, ma il lavoro della dirigenza con lui, stando anche alle parole dell’agente, è stato ottimale.

Demme, parla l’agente: ecco perchè non è andato via

Tra i giocatori che fino a qui non hanno trovato spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti c’è anche Diego Demme. Il mediano tedesco ex Lipsia, a causa di un problema fisico e della crescita esponenziale di Lobotka, non è stato fin qui quasi mai stato impiegato, solo 20 minuti in stagione per lui, eppure durante gennaio è rimasto in Campania. I motivi di questa decisione li ha spiegati il suo agente.

Intervistato a Radio CRC, Marco Busiello, rappresentate di Demme, ha spiegato cosa è successo: “Diego è molto felice di stare a Napoli, è coinvolto nel progetto. Vive di grande entusiasmo come tutto l’ambiente del Napoli. Si è deciso di comune accordo con il Napoli che il ragazzo rimanesse anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore in quella posizione”.

Una scelta derivante dunque anche dal dialogo con la società, alla cui base c’è la speranza di poter assaggiare maggiormente il campo, ma che dimostra ancora una volta uno spirito di squadra che può solo far ben sperare tutti i tifosi del Napoli.