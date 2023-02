Chanel Totti sbarca in tv? L’indizio parla chiaro, novità clamorosa

Chanel Totti sarà presto in televisione? L’indizio è abbastanza ‘particolare’ ed è stato notato subito. Cosa è successo di preciso.

Chanel Totti, il futuro è radioso. Ed è davanti alle telecamere del piccolo schermo, con tutta probabilità. Infatti ci sono tanti indizi che da tempo fanno pensare a come la ragazza possa approdare in qualche programma con tutta probabilità targato Mediaset.

In questo senso il primo collegamento da fare viene dalla mamma, Ilary Blasi, la quale è da anni uno dei volti di punta dell’azienda di Cologno Monzese. Da lei Ilary Blasi ha preso la bellezza e potrà certamente imparare come gestire la scena, oltre che carpire tanti altri trucchi del mestiere.

Il cognome illustre che Chanel Totti porta può fare da facile apripista per qualunque aspirazione professionale. Ma solo nel caso in cui lei dimostrerà di avere una personalità tutta sua. Perché altrimenti si rischia di essere marchiati come “figli di”, che non fa mai piacere. E che può essere una etichetta difficile da togliere.

Ma a giudicare da quanto Chanel Totti sta facendo con profitto sui propri profili social, c’è la sensazione che la strada sia in discesa. E che eventuali difficoltà potranno essere molto ben gestite da lei.

Chanel Totti, l’indizio social: like e commenti di alcune ‘Vippone’

La ragazza ogni tanto si imbatte in degli haters, ma è sempre riuscita a tenere a bada i leoni da tastiera, fino ad oggi. Segno che Chanel ha già pienamente sviluppato un carattere ed una maturazione tali da sapersi comportare sempre nel modo giusto.

Ma oltre a tutto questo, c’è altro che ora suggerisce una possibile partecipazione di Chanel Totti a qualche trasmissione tv tra le tante di successo ad oggi presenti in palinsesto. In ciò pare possano influire alcune sue conoscenze vip.

Perché mamma Ilary e papà Francesco non sono le uniche due celebrità che la giovane conosce. Ci sono anche le tre sorelle Selassié, ovvero Jessica, Lulù e Clarissa, reduci dalla lunga avventura vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip nella sesta edizione andata in onda tra il 2021 ed il 2022.

Sotto a tanti post social di Chanel fa sempre capolino almeno un “mi piace” od un commento di una delle tre fascinose Selassié. Come se non bastasse, proprio loro hanno condiviso con la quindicenne figlia di Totti e della Blasi un tavolo in un ristorante giapponese a Roma, molto quotato.

Ci sono anche le immagini social di questo lieto momento di convivialità. E che sembra possa fare da “palestra” per un approdo in televisione. Una cosa che molti coetanei di Chanel sognano di potere fare sin dagli ormai lontani tempi di “Non è la Rai”. E che a lei potrebbe riuscire abbastanza facilmente, prima di tutto per merito suo. Insomma, cosa bolle in pentola? Cosa c’è dietro questa ‘frequentazione’ assidua tra Chanel e le sorelle Selassié?

Un dettaglio da tenere in considerazione

Tra l’altro, va ricordato, Jessica Selassiè, che ha vinto il GF Vip 6, potrebbe addirittura rientrare nella casa che l’ha vista trionfare un anno fa. Non in qualità di concorrente ma come ospite speciale, per qualche settimana. Lo sostengono diversi siti specializzati e riviste di gossip. E se alla sua ‘ospitata’ seguisse l’esordio proprio di Chanel Totti in tv?