Napoli, duro colpo per De Laurentiis: la notizia è più amara del previsto

Duro colpo per il Napoli e per il suo presidente, Aurelio De Laurentiis, che dovrà fare i conti con una notizia che lascia l’amaro in bocca. Nemmeno i tifosi, inoltre, saranno felici per quanto accaduto di recente.

Nonostante la stagione straordinaria dei partenopei, non è tutto rose e fiori in casa Napoli. Il mese di gennaio, infatti, lascia in dote un duro colpo nei confronti degli azzurri che, adesso, dovranno cercare di mettere da parte i rimpianti.

Il focus degli uomini di Luciano Spalletti, infatti, è tutto su questa seconda parte di stagione che potrebbe, finalmente, portare il Napoli alla vittoria del titolo. Nonostante ciò, però, la chiusura del mercato ha lasciato l’amaro in bocca agli azzurri che potrebbero mangiarsi le mani per quanto visto fino ad ora.

Il Napoli pianifica il futuro: affari in famiglia

Con un campionato dominato dall’inizio sino ad ora, gli azzurri di Spalletti possono guardare al prosieguo della stagione con più serenità. I tredici punti di vantaggio sull’Inter, infatti, permettono al Napoli di tenere saldo la testa della classifica e di godere di un sostanziale vantaggio nei confronti delle avversarie anche per quanto riguarda la programmazione del futuro. In questo, inoltre, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe avere un alleato non da poco. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Walid Cheddira del Bari.

Com’è noto, il Bari è di proprietà di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio. Gli azzurri, dunque, godono di un canale preferenziale nei confronti dei talenti tra le fila dei biancorossi. Inoltre, non è solo Cheddira il profilo del Bari che piace al Napoli. Tra gli interessi dei partenopei, infatti, ci sarebbe anche Elia Caprile, portiere classe 2001 ex Leeds United.

Amaro in bocca per i tifosi del Napoli: duro colpo da digerire

La programmazione del futuro del Napoli non si ferma solo ai tesserati del Bari. Durante la finestra invernale, infatti, gli azzurri avevano provato l’assalto ad un calciatore venuto alla ribalta negli ultimi mesi. Si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista messosi in mostra con il Marocco a Qatar 2022.

Durante gli ultimi giorni di mercato il Napoli si era parecchio avvicinato ad Ounahi riuscendo quasi a trovare un accordo con l’Angers per giugno. L’accordo, però, non si è concretizzato e alla fine il marocchino ha deciso di trasferirsi all’Olympique Marsiglia. L’OM si è assicurato Ounahi per 10 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. L’accelerata è arrivata dopo che Ivan Ilic ha rifiutato la Francia per passare al Torino con l’OM che ha, dunque, virato sul marocchino. Ounahi ha recentemente fatto il suo esordio con la nuova maglia e nel match contro il Nantes, da subentrato, ha anche siglato un pregevolissimo gol. Si mangiano le mani, dunque, De Laurentiis, Giuntoli ed i tifosi del Napoli che si sono lasciati scappare un grandissimo talento.