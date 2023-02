Spalletti, “Hai ragione”: faccia a faccia, il tifoso gli chiede scusa | VIDEO

Faccia a faccia tra Luciano Spalletti ed un tifoso del Napoli che poi gli chiede scusa: ecco che cosa è successo.

Domenica alle ore 12:30 il Napoli sarò ospite dello Spezia nella partita valevole per la ventunesima giornata di Serie A. L’esito della gara sembra scontato, ma gli azzurri non devono sottovalutare l’avversario e scendere in campo concentrati se vogliono prendersi i 3 punti.

Il pericolo maggiore per il Napoli, adesso, sarebbe proprio di adagiarsi sugli allori visto il considerevole vantaggio di 13 punti sull’Inter e Spalletti dovrà essere bravo a tenere alta la concentrazione del gruppo. A Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, l’allenatore toscano ha poi voluto mandare un messaggio ai tifosi, ritenendoli fondamentali nella corsa scudetto.

Spalletti chiama a raccolta i tifosi: il suo messaggio è chiaro

Mancano ancora 18 partite alla fine del campionato e, sebbene abbia molti punti di vantaggio sulle inseguitrici, il Napoli non deve commettere l’errore di rilassarsi. Gli azzurri dovranno continuare a scendere in campo con la stessa determinazione e la stessa fame mostrate fin qui e la partita contro lo Spezia non fa eccezione. Luciano Spalletti sa bene che il cammino è ancora lungo e non sono ammesse distrazioni, con il tecnico toscano che a Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha voluto ribadire ciò. L’allenatore azzurro ha affermato come questa stagione può valere tantissimo per il Napoli, ma bisogna pensare passo dopo passo, senza guardare troppo oltre.

Oltre alla squadra, Spalletti ha poi voluto mandare anche un messaggio ai tifosi e le sue parole non sarebbero potute essere più chiare di così. L’allenatore azzurro ha infatti chiamato a raccolta i tifosi, invitandoli a stare ancora più vicini alla squadra, affermando come il loro supporto conta più delle sue parole alla squadra. In città c’è grande entusiasmo per lo scudetto che sembra avvicinarsi passo dopo passo e Spalletti sa che i tifosi azzurri possono fare la differenza nella corsa al titolo.

Dichiarazioni importanti di Spalletti che, però, sono state prese forse in maniera troppo letterale da alcuni tifosi, con il tecnico toscano che ha avuto un confronto con un tifoso fuori al centro sportivo di Castel Volturno.

Faccia a faccia tra Spalletti ed un tifoso: il video fa il giro del web

Giornata dopo giornata, il Napoli sta continuando ad avvicinarsi allo scudetto e l’entusiasmo tra i tifosi continua a crescere, forse anche troppo e ciò lo ha notato anche Luciano Spalletti. Arrivato fuori dal centro sportivo di Castel Volturno, infatti, l’allenatore azzurro è stato preso d’assalto da alcuni tifosi che volevano il suo autografo e c’è stato un faccia a faccia tra il tecnico toscano ed uno di loro, con la scena che è stata ripresa in un video pubblicato su Tik Tok, divenendo subito virale.

Nel video, mentre sta firmando gli autografi, Spalletti richiama un tifoso in maniera leggermente stizzita, invitandolo a tenere meglio la maglia e a tirarla per permettergli di poterla firmare, con il tifoso che poi si è scusato con l’allenatore azzurro, dandogli ragione. Una scena simpatica divenuta subito virale, con Spalletti che dimostra ancora una volta di essere un allenatore davvero unico nel suo genere.