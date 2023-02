Mourinho-Osimhen, colpo di scena: spunta fuori solo adesso

José Mourinho e Victor Osimhen, cosa è successo davvero? Le ultime notizie parlano proprio di loro due. Scopriamo questo retroscena.

In entrambi i confronti avuti dai due in questa stagione a sorridere è stato l’attaccante nigeriano, mattatore degli incontri con due reti bellissime e decisive siglate nei due match contro gli uomini di Mourinho.

Nonostante siano avversari sul campo, però, è venuto alla luce un retroscena che accomuna questi due profili di spicco del campionato italiano. Il colpo di scena, infatti, mette Mourinho e Osimhen l’uno a fianco all’altro per una speciale iniziativa che li vede tra i protagonisti e che è venuta alla luce solo negli ultimi giorni.

Osimhen incubo di Mou: contro la Roma si esalta

La stagione individuale di Victor Osimhen lascia spazio a pochi dubbi su quale sia il valore dell’attaccante nigeriano arrivato dal Lille. Nelle sue precedenti stagioni aveva fatto intravedere questo potenziale devastante ma era stato continuamente bloccato da infortuni piuttosto seri. Prima l’infortunio alla spalla patito in nazionale e che lo costrinse a saltare diversi match della stagione 2020/21. Stessa sorte nella scorsa stagione dove la frattura dello zigomo rimediata in uno scontro con Skriniar l’ha costretto a due mesi di stop e a giocare, tutt’ora, con una maschera protettiva.

In questa stagione, però, Osimhen sembra aver superato quei problemi, dovuti per gran parte a scontri fortuiti e sfortuna, e sembra non volersi fermare più. Nell’ultimo match dello Stadio Maradona contro la Roma ha siglato un bellissimo gol. Il nigeriano ha ricevuto su cross di Mario Rui, addomesticato la palla, palleggiato e poi scaricato una conclusione violentissima alle spalle di Rui Patricio. Per Osimhen sono due gol in due match contro la Roma e il tecnico giallorosso Mourinho sorride amaro e incassa.

Colpo di scena inaspettato: Mourinho e Osimhen insieme

Dopo il triplice fischio l’ascia di guerra è stata sotterrata e le due squadre si sono salutate con molta serenità. Oltre all’ultimo match, però, di recente José Mourinho e Victor Osimhen sono stati messi fianco a fianco. A margine dell’assegnazione dei Premi della Stampa Estera, infatti, i due sono stati insigniti di riconoscimenti personali. Il tecnico ex Inter è stato premiato con il Premio Speciale Stampa Estera.

Sono due, invece, i riconoscimenti per il bomber del Napoli. Osimhen è stato insignito, infatti, del Premio Lega Serie A come miglior Under 23 e del Premio Miglior Atleta Straniero. Continua, dunque, a ricevere consensi il capocannoniere della Serie A che, subito dopo aver salutato Mourinho da avversario, lo ritroverà molto presto accanto a sé per il ritiro dei premi.