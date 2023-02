Il Napoli non può non pensare al futuro del proprio attaccante. Il centravanti, in caso di offerta irrinunciabile, potrebbe partire durante la prossima sessione di calciomercato. Ecco i principali nomi in lizza per sostituirlo.

Victor Osimhen si è preso il Napoli nel momento migliore. A lui va il merito di aver condotto gli azzurri nel migliore dei modi dopo che la scorsa estate la società ha salutato i maggiori leader della rosa.

Victor ha lavorato silenziosamente al suo obiettivo: diventare un motivatore non solo in campo ma anche nello spogliatorio. Ha preso per mano il neo arrivato Kvaratskhelia e si è dimostrato il leader carismatico degli azzurri. Ma, viste le sue incredibili prestazioni, il Napoli si aspetta già ora un estate complicata. La società riuscirà a trattenerlo all’ombra del Vesuvio?

Napoli, occhio a Osimhen: il suo futuro è in bilico

La società è già consapevole del fatto che in estate dovrà lottare con le unghie e con i denti per trattenere il bomber nigeriano. Ormai è noto in tutta Europa e parecchi club già sono interessati alle sue brillanti prestazioni. Trattenerlo sarà un’autentica impresa: i calciatori, non tutti ma la maggior parte, al giorno d’oggi seguono quasi sempre la scia del denaro e non quella del cuore.

Uno dei più “pessimisti” da questo punto di vista è l’ex centrocampista del primo Napoli campione d’Italia Salvatore Bagni. Durante un’intervista su Radio Crc, si è detto sicuro che Osimhen valga almeno 130 milioni di euro e quindi già lo vede proiettato verso altre squadre. Con lui concorda anche l’ex dirigente Enrico Fedele che a TMW Radio tuttavia sottolinea l’aspetto salariale, nel senso che il Napoli non potrà più trattenerlo poichè il nigeriano chiederà almeno 10/12 milioni a stagione.

Calciomercato Napoli, ecco chi potrà sostituire Osimhen

Sono tanti i nomi che circolano nelle ultime ore. Alcuni sono già stati accostati in passato agli azzurri, altri invece potrebbero essere oggetto di discussione da parte della società. Rasmus Hojlund è uno di questi: il Napoli avrebbe già avuto i primi contatti con l’Atalanta, ma nelle ultime settimane è spuntato anche il nome di Beto dell’Udinese, il quale secondo l’ex azzurro Andrea Carnevale potrebbe sostituire perfettamente Osimhen.

Trovare un attaccante come il nigeriano è impossibile, ma in Europa, soprattutto in Premier League, esistono dei profili di altissimo livello che tuttavia non vengono sfruttati dai club d’oltremanica. Uno di questi, e che potrebbe fare comodo agli azzurri per via della sua somiglianza con Victor, è Armando Broja, centravanti del Chelsea. Un nome che sicuramente farà sognare i tifosi del Napoli.

Di certo il recente mercato invernale, dove i Blues hanno speso la bellezza di 323 milioni di euro, non aiuta il giovane albanese perché ora si trova davanti a sé profili più appetibili al manager Graham Potter. Per questo la prossima estate potrebbe optare di lasciare Londra e iniziare una nuova esperienza.