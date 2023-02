“Ogni notte…”: la moglie di Mihajlovic commuove tutti con la sua ‘confessione’

“Ogni notte…”: le parole toccanti della moglie di Sinisa Mihajlovic commuovono tutti, ecco la sua straziante “confessione” sui social.

Arianna Mihajlovic, moglie del compianto ex allenatore e giocatore in Serie A, ha pubblicato una sua straziante confessione sui social: le sue parole, accompagnate da un’immagine, stanno commuovendo tutti.

Era il 16 dicembre scorso quando all’improvviso una notizia ha sconvolto il cuore di milioni di appassionati di calcio: la morte di Sinisa Mihajlovic. L’ex tecnico del Bologna, da tempo in lotta contro la Leucemia, si è spento all’età di 53 anni commuovendo e straziando tantissimi tifosi e colleghi, tutti estremamente legati a lui per il coraggio con cui aveva portato avanti la sua battaglia, oltre che ovviamente per le sue gesta in campo.

Mihajlovic, a più di un mese dalla scomparsa continuano le manifestazioni d’affetto

La prematura morte di Sinisa Mihajlovic ha portato ad un’infinita serie di dimostrazioni d’affetto da parte di colleghi, amici e tifosi di ogni squadra ed età. I figli e la moglie Arianna hanno potuto toccare con mano quanto l’ex calciatore serbo abbia inciso nel corso della sua vita sportiva, quanto la sua lotta condotta nei suoi ultimi anni di vita contro la Leucemia siano stati per molti un esempio.

Dal fiume di persone presenti ai funerali fino ai minuti di silenzio sui campi di Serie A al ritorno del campionato dopo la pausa le manifestazioni d’affetto sono state tante, ma la più sentita è stata senza alcun dubbio quella avvenuta durante Lazio-Bologna, due squadre importantissime nella vita calcistica di Mihajlovic, con la presenza in campo della famiglia.

Il clima emotivamente toccante e come detto la presenza dei figli e della moglie hanno reso il pre gara tra biancocelesti e rossoblu forse il momento pubblico più toccante in memoria del serbo, ma a commuovere è stata anche Arianna, la signora Mihajlovic, la quale sui social ha recentemente pubblicato un ricordo toccante associato ad una dolorosa “confessione”.

Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa: ecco le toccanti parole

Non è di certo la prima volta che Arianna Mihajlovic commuove milioni di appassionati con un ricordo affidato ai social del compianto marito. Lo scorso gennaio una foto pubblicata con lei e Sinisa aveva raccolto i commenti di personaggi più e meno noti, tutti volti a ricordare l’ex allenatore e a mostrare affetto e vicinanza alla vedova.

A distanza di poche settimane dalla foto pubblicata è ancora una volta Arianna Mihajlovic ad emozionare tutti con un altro post. La moglie del defunto Sinisa ha voluto accompagnare all’immagine anche una breve frase che suona come una “confessione” di quello che è il suo stato d’animo in questo periodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

“Ogni notte per me è tempesta di pensieri”, una frase molto toccante che fa coppia con la frase che aveva accompagnato il post di fine gennaio citato sopra: “E’ la notte che ti frega”. Ancora una volta i commenti sotto l’immagine pubblicata da Arianna Mihajlovic sono stati tantissimi e ricolmi d’affetto, lo stesso che a più di un mese di distanza continua a circondare la figura di Sinisa Mihajlovic.