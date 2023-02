Napoli, lavoro eccezionale di Giuntoli: “Manca solo l’annuncio ufficiale”

Lavoro straordinario da parte del ds del Napoli Cristiano Giuntoli: manca solo l’annuncio ufficiale, tifosi entusiasti.

La sessione invernale di mercato non ha regalato grossi colpi in casa Napoli, con gli azzurri che hanno solamente piazzato due acquisti per la propria panchina con gli arrivi di Bereszynski dalla Sampdoria e di Gollini dalla Fiorentina.

Chiusa ufficialmente l’ultima finestra di mercato di questa stagione, il Napoli può ora concentrarsi sui rinnovi, con il ds Cristiano Giuntoli che sta lavorando su più fronti. Il ds azzurro sta facendo un lavoro davvero straordinario e manca ora solo l’annuncio ufficiale per il rinnovo di un titolarissimo della squadra di Spalletti, con i tifosi davvero entusiasti.

Tutto fatto per il rinnovo di Lobotka: manca solo l’annuncio

Con la sessione di mercato invernale ormai chiusa, il Napoli può iniziare a lavorare seriamente sui rinnovi dei giocatori che faranno parte del progetto anche per la prossima stagione. Uno di questi è Stanislav Lobotka, con il centrocampista slovacco che si è meritato sul campo la conferma, dimostrando di essere davvero fondamentale per la squadra azzurra. Giuntoli non ha perso tempo e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha già strappato il si di Lobotka che non pensa affatto di lasciare Napoli. Il centrocampista ex Celta Vigo ha già firmato il rinnovo del contratto che lo legherà agli azzurri fino al 2027 con un cospicuo aumento dell’ingaggio.

L’unica cosa che manca è l’annuncio ufficiale da parte della società che dovrebbe arrivare in tempi brevi, ma i tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo poiché il più è già stato fatto. Ma Lobotka è solamente il primo tassello dell’operazione rinnovi da parte di Giuntoli che è molto più ampia, tant’è che la società ha già intensificato i contatti con altri tre giocatori della rosa. L’obiettivo degli azzurri è quello di continuare a crescere come squadra e tale crescita parte dalla conferma dei giocatori più importanti della rosa.

Il Napoli quest’anno sta facendo benissimo e De Laurentiis vuole evitare l’assalto dei club esteri per i suoi gioielli, dando dunque mandato a Giuntoli di provare a blindarli il più presto possibile.

Napoli, scatta l’operazione rinnovi: azzurri in trattativa con tre giocatori

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi solo a Lobotka nell’ambito dell’operazione rinnovi di contratto, con il ds Giuntoli già al lavoro per blindare i giocatori più rappresentativi degli azzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ds azzurro sta trattando con tre giocatori che quest’anno si stanno dimostrando fondamentali, ovvero Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus.

Se i primi due stavano già parlando con la società azzurra, diverso è il discorso per il difensore brasiliano, il cui rinnovo è stato messo di recente in agenda da Giuntoli. Tutti e tre i giocatori stanno intensificando i contatti con la società e presto potrebbero esserci ulteriori novità, anche perché nessuno ha manifestato il desiderio di andare via. Inoltre, i tre giocatori sono molti importanti per Spalletti ed il Napoli vuole blindarli nel più breve tempo possibile