Napoli, peccato per Giuntoli: il ‘grande colpo’ è sfumato

Il dirigente azzurro aveva quasi ultimato la trattativa con protagonista il difensore: poi tutto è saltato a causa dell’intromissione del club inglese.

Il Napoli continua la sua corsa inarrestabile in campionato a pare non avere rivali. Un cammino straordinario quello azzurro: nelle ultime sei partite solo il ko di San Siro contro l’Inter ha macchiato un percorso encomiabile.

Con la vittoria contro lo Spezia il Napoli, in attesa di conoscere il risultato nel Derby tra Milan e Inter, ha addirittura sedici punti di vantaggio sulla seconda (o meglio le seconde, Inter e Roma). Insomma, numeri incredibili che coronano una dirigenza che la scorsa estate ha osato smantellare l’impalcatura dello scorso anno scommettendo su diversi profili di valore.

Napoli, Giuntoli è il tuo top player

Gran parte di questo straordinario gruppo è figlio delle intuizioni di un direttore sportivo alquanto sottovalutato in Italia: Cristiano Giuntoli. Il ds fiorentino ha avuto la forza di mettere le critiche da parte e di riuscire ad accontare mister Spalletti acquistando due perfetti sconosciuti, o meglio due giocatori non ancora noti al pubblico generalista che segue il calcio, come Kim Minjae e Khvicha Kvaratskhelia. Due colpi che il ds seguiva da anni e che hanno ripagato subito l’affetto del pubblico giocando al di sopra delle aspettative.

Tuttavia, non mancano i “colpi sfumati” da Giuntoli che in realtà, a dirla tutta, non sono nemmeno così tanti. Uno degli ultimi si è recentemente accasato in Premier League, all’Arsenal, ed era un difensore che il Napoli seguiva da un bel pò vista la sua ottima crescita con la maglia dello Spezia.

Napoli, sfumato Kiwior: le rivelazioni dell’agente

Si tratta di Jakub Kiwior, il difensore che il Napoli aveva monitorato per un eventuale assalto in estate. Come difensore piaceva a Spalletti per la sua reattività e capacità di andare a righiare contro l’avversario. Ricorda insomma un pò Kim, anche se aveva bisogno di ancora tanto lavoro per raggiungere i livelli del coreano.

Ebbene, il suo agente Sasha Baranov in una intervista a Calciomercato.it ha rivelato che Giuntoli lo stava quasi per acquistare, ma data l’impossibilità per il Napoli di intavolare una trattativa di questo tipo per gennaio, Kiwior ha deciso di andare all’Arsenal dove era consapevole di avere qualche chance di giocare da titolare in una squadra che, alla pari dei parenopei, troneggia in campionato.