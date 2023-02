Christian Totti lascia tutti a bocca aperta quando durante l’allenamento lascia cadere l’inquadratura proprio sulle sue gambe

Christian Totti è il figlio del famosissimo ex calciatore della Roma, Francesco Totti, uno dei più grandi calciatori che il nostro campionato abbia mai visto, insieme a nomi del calibro di Del Piero, Maldini e Javier Zanetti.

Quello che lo contraddistingue non sono i trofei, troppo pochi per un calciatore del suo livello, ma l’amore dimostrato per la maglia giallorossa, che ha vestito per 27 stagioni tra primavera e Serie A.

Un qualcosa di più unico che raro ai giorni d’oggi, dove i procuratori fanno a gara per accaparrarsi i migliori contratti per i loro assistiti. Uno dei pochi, o forse l’unico, ad aver rifiutato il Real Madrid, (per ammissione di Florentino Perez stesso), pur di continuare a vestire i colori che tanto amava da bambino.

Francesco Totti è un nome che resterà impresso per sempre non solo nella storia della Roma, non solo della Serie A, bensì nell’intera storia del calcio, come hanno dimostrato anche l’apprezzamento di campioni del calibro di Pelé e Maradona, che hanno riconosciuto in lui uno di quei talenti che in pochissimi possono dire di avere.

Anche nel mondo del gossip l’ex numero 10 giallorosso ha lasciato un’impronta non indifferente, grazie al matrimonio con la bellissima Ilary Blasi, con la quale ha avuto la bellezza di 3 bambini. Proprio uno dei figli di casa Totti, ovvero Christian ha lasciato tutti senza parole attraverso una foto apparsa sul suo profilo Instagram.

Cristian Totti, l’inquadratura sulle gambe: restano tutti a bocca aperta

Così come il padre, anche Christian ha mosso i primi passi nel mondo del calcio attraverso le giovanili della Roma. Sarà sicuramente difficile ripetere il percorso di un campione come lui (il cognome che porta è abbastanza pesante), tuttavia un posto nella Roma sta riuscendo a ritagliarselo anche lui. Niente gli è stato regalato, come dimostrano le tantissime foto degli allenamenti che posta ogni giorno sul suo profilo personale, una in particolare ha attirato l’attenzione dei fan.

Nella foto in questione Christian mostra l’utilizzo di un Sistema Pressoterapia Hyperice Normatec 2.0 Leg Recovery System per Gambe, che permette un recupero più rapido attraverso un sistema che massaggia le gambe. Un apparecchio decisamente all’avanguardia che farebbe invidia a qualunque appassionato della forma fisica e della palestra. Saranno rimasti tutti a bocca aperta nel vedere le gambe di Christian Totti avvolte in quel macchinario. Davvero fantastico! La tecnologia, anche in ambito sportivo, fa passi da gigante. E i giovani d’oggi riescono a trarne ogni beneficio, come vediamo.