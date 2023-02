Inter, shock per Inzaghi: la notizia è troppo amara

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria nel derby di Milano che arriva subito una pessima notizia per l’Inter e Simone Inzaghi che, adesso, dovrà ingoiare l’ennesimo boccone amaro.

Il secondo posto in solitaria, dunque, non è l’unica novità che l’ultimo turno di campionato ha regalato. Inzaghi proverà a trovare le contromisure giuste per mantenere alta la concentrazione della sua squadra, rinvigorita dopo le ultime uscite.

Con il titolo lontano ben tredici punti i nerazzurri puntano a mantenere la seconda piazza che assicurerebbe un posto nella prossima Champions League in attesa di disputare gli ottavi di finale contro il Porto per strappare una qualificazione ai quarti di finale che all’Inter manca dal lontanissimo 2010/11, quando dopo aver battuto il Bayern Monaco venne eliminata dallo Schalke 04.

Milano è nerazzurra: Inzaghi trionfa su Pioli

La stracittadina milanese è una di quelle partite che, nonostante i piazzamenti delle due squadre, fa sempre storia a sé. Le due compagini meneghine in questo confronto si giocavano tanto. Il Milan cercava un risultato positivo per invertire la preoccupante rotta intrapresa nelle ultime uscite. L’Inter voleva mettere un sostanzioso gap tra sé e i cugini rossoneri per guardare più serenamente al prosieguo della stagione. Il verdetto sul campo ha dato ragione a Simone Inzaghi che, pur non dominando come accaduto qualche settimana a Riyad, tinge Milano di nerazzurro e porta a casa tre punti cruciali.

Eccezion fatta per la Roma di Mourinho, infatti, tutte le altre pretendenti ad un posto in Champions League hanno lasciato punti per strada. Il Milan, come detto, ha perso il derby e tre punti dal secondo posto. La Lazio è stata bloccata sul pareggio dall’Hellas Verona di Zaffaroni. L’Atalanta, condizionata dal rosso diretto a Maehle, ha perso sul campo del Sassuolo per un gol di Laurienté. I nerazzurri si portano così a +4 sul quarto posto della Lazio e +5 sul quinto posto occupato da Atalanta e Milan.

Notizia nera per Inzaghi: la situazione

Nonostante l’Inter abbia trionfato in uno dei match più importanti della sua stagione e, contestualmente, allontanato il quinto posto, una brutta notizia ha interrotto le feste nerazzurre. Come riportato da Tuttosport, l’infortunio di Joaquin Correa è più grave del previsto e il tecnico potrebbe dover rinunciare all’argentino a lungo.

Correa si era infortunato qualche giorno prima del derby ma in casa Inter si respirava ottimismo circa le sue condizioni. Il Tucu, però, si è recentemente sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. L’ex Lazio e Siviglia salterà sicuramente Sampdoria e Udinese e con molta probabilità anche l’andata degli ottavi contro il Porto. La speranza di Inzaghi è quella di riabbracciarlo a cavallo delle gare contro Bologna (26 febbraio) e Lecce (5 marzo).