Kvaratskhelia, perché sta facendo crescere la barba: il (triste) motivo

Oltre alle sue gesta funamboliche sul campo c’è un altro motivo per cui Khvicha Kvaratskhelia ha attirato l’attenzione degli osservatori più attenti: la barba sempre più lunga sul volto del georgiano.

Protagonista, come sempre, nelle uscite del Napoli di Spalletti, Khvicha Kvaratskhelia ha incuriosito i tifosi con il suo look diverso rispetto ad inizio stagione. Un giornalista georgiano ha spiegato i motivi dietro al cambio d’aspetto.

Nessuno poteva immaginare cosa si nascondesse dietro questa scelta estetica del numero 77 partenopeo. Adesso, dopo aver svelato il triste motivo, tutto il tifo napoletano farà certamente sentire la sua presenza ad uno degli assoluti trascinatori della squadra. Il gesto di Kvara, infatti, ha lasciato tutti sorpresi mettendo ancora una volta in risalto le qualità umane del georgiano che vanno di pari passo con quelle da calciatore.

Anche a La Spezia è Kvara-show: allontanate le voci di un calo

Pur essendo uno dei volti nuovi in casa Napoli, Khvicha Kvaratskhelia sta continuando a stupire tutti, giornata dopo giornata. Il grande impatto avuto con la Serie A, infatti, non si è esaurito, a dimostrazione che quella di Khvicha non è un’esplosione casuale e improvvisa ma frutto di talento, lavoro e umiltà. Nonostante il girone d’andata sia terminato sono pochi i difensori riusciti a prendere le misure al talento ex Rubin Kazan. Anche nella trasferta di La Spezia Kvara ha indirizzato il match in favore dei suoi, entrando in maniera diretta su due dei tre gol siglati dagli uomini di Spalletti.

È proprio Kvaratskhelia, infatti, a firmare il vantaggio partenopeo su rigore ad inizio ripresa per il fallo di mano di Reca. Il georgiano si ripete intorno al minuto 75, questa volta con un assist a porta vuota per Victor Osimhen, che ha decisamente beneficiato dei tanti assist del compagno. Anche allo Stadio Picco, dunque, Kvara è stato decisivo ma, questa volta, ad attirare l’attenzione è stato un particolare che non è passato inosservato.

Il gesto di Kvaratskhelia: ecco perché tiene la barba lunga

Nelle ultime settimane i tifosi del Napoli, e non solo, hanno potuto ammirare il talento e l’estro di Khvicha Kvaratskhelia. Le sue gesta sul campo, però, non sono state l’unico fattore che ha incuriosito gli spettatori. Sin dalla partita contro la Roma, infatti, i più attenti avranno potuto notare il cambio di look del numero 77. Il georgiano si è mostrato con la barba più lunga del solito.

In tanti hanno iniziato a chiedersi se fosse una scelta estetica o ci fosse un motivo dietro e il grande quesito è stato risolto da Dachi Tsurtsumia, giornalista georgiano che ha parlato a CalcioNapoli24. Secondo il connazionale di Khvicha, il motivo dietro alla crescita della barba dell’azzurro sarebbe la recente scomparsa della nonna. Secondo una tradizione georgiana, infatti, è usanza non tagliare la barba per quaranta giorni dopo la perdita di un componente importante della famiglia. Anche lo stesso Kvara aveva mandato un indizio social subito dopo Napoli-Roma con una foto del suo polsino con il cuore e le parole “No words needed“.