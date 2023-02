Ilary Blasi lascia tutti di stucco: il video nelle storie è incredibile

Ilary Blasi torna a far parlare di sè lasciando tutti di stucco: il video pubblicato nelle storie Instagram è davvero incredibile.

L’ex moglie di Francesco Totti, ancora dentro tutti i discorsi giudiziari per la separazione con lo storico capitano della Roma, ha fatto parlare di sè per un video pubblicato nelle sue storie Instagram: le immagini sono davvero sorprendenti.

Da ormai diversi mesi, nello specifico da luglio 2022, uno degli argomenti topici del gossip calcistico è la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. La storica coppia vip che per anni ha fatto sorridere tantissimi tifosi e non solo, tramite un comunicato ufficiale sui propri profili social, ha comunicato la decisione di separare le proprie strade, da allora ogni settimana ha visto il proliferarsi di notizie e novità, oltre che di accuse e frecciatine di ogni tipo che hanno animato il dibattito.

Totti vs Blasi: quali sono le novità sulla vicenda?

Sin dalle 24 ore successive alla notizia ufficiale della sparazione tra Totti e la Blasi il tran tran di notizie è stato notevole. Dalle accuse di tradimento fino ai gesti di ripicca come i famosi “furti” dei Rolex da parte di lei e delle borse firmate da parte di lui, i motivi che hanno portato l’opinione pubblica a prendere posizione e a commentare l’argomento sono stati diversi.

Da ormai qualche mese la faccenda è ovviamente arrivata in tribunale dove, oltre al tema della casa e dei figli sui cui pare essere arrivato un accordo, si è discusso anche delle famose borse e dei Rolex. L’udienza dello scorso 3 febbraio non ha ancora fornito una soluzione definitiva a quanto sembra, ma tra Totti e la Blasi potrebbe finalmente arrivare un accordo.

A riportarlo è il Corriere della Sera che parla di un ruolo fondamentale giocato dal nuovo compagno della presentatrice tv, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, molto amato da lei al punto da voler accellerare per pianificare il domani della nuova coppia. Per la Blasi potrebbe quindi essere il tempo di poter tornare a pensare a ben altro ed una una sorprendente storia Instagram pubblicata nelle scorse ne da la conferma.

Ilary Blasi, la storia sorprende tutti: ecco il motivo

Per Ilary Blasi gli affetti in casa di certo non mancano. Anche in un momento delicato come quello che la presentatrice tv sta vivendo, sono diverse le persone che gli stanno accanto, come i figli ed il già citato nuovo compagno Bastian Muller. Oltre loro però nella vita della showgirl ci sono anche gli animali domestici tra cui un gatto ed un cane: sono loro i protagonisti della storia Instagram della padrona.

Nel video si vede il gattino, un Canadian Sphynx di nome Alfio cercare in tutti modi di coccolarsi l’amico cane, il tutto accompagnato dalle note di “Love is in the air”. Una evento raro se si considera l’inimicizia ben nota tra le due specie animali, ma per i due amici della Blasi si tratta solo di un luogo comune da dover sfatare, un classico esempio di eccezione che conferma la regola.