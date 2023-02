“Fernandez 120 milioni, allora Osimhen vale…”: Napoli, spunta la cifra shock

By

Dopo la gradissima prestazione di domenica contro lo Spezia, sul valore di un Victor Osimhen è spuntata una cifra shock.

Il Napoli ha ottenuto un’altra vittoria nella giornata di ieri. Gli azzurri, infatti, hanno battuto lo Spezia di Luca Gotti con un netto 0-3. Nonostante quello che dice il tabellino, i partenopei hanno dovuto aspettare il secondo tempo prima di sbloccare la gara.

Nella prima frazione di gara, infatti, i padroni di casa sono stati bravissimi a chiudere ogni spazio al Napoli, il quale non riusciva a far girare il pallone velocemente. L’episodio che ha sbloccato la partita è arrivato nei primissimi secondi della seconda frazione di gara, ovvero quando Reca ha colpito ingenuamente il pallone con le mani dando così il via al rigore realizzato da Kvaratskhelia.

Dopo il gol dagli undici metri del georgiano, contro lo Spezia è entrato in cattedra Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, prima ha raddoppiato con un incredibile balzo di testa e poi ha depositato in rete l’assist al bacio di Kvaratskhelia. Con le due reti realizzate ieri, l’ex Lille è arrivata a quota 16 in 17 partite di campionato.

Il giornalista Rino Cesarano: “Se Fernandez è stato preso a 120 milioni, allora Osimhen ne vale 350”

Questi numeri così impressionanti di Victor Osimhen, di fatto, hanno attratto l’interesse delle big europee. Tante squadre, soprattutto della Premier League, vorrebbero acquisire la prossima estate le prestazioni del centravanti partenopeo. Proprio sulla possibile cessioni del nigeriano bisogna registrare delle dichiarazioni che hanno svelato una cifra shock.

Il giornalista Rino Cesarano, ai microfoni ufficiali di ‘Canale 21’, ha infatti parlato così degli interessamenti delle squadre inglesi per calciatore nigeriano. “Victor Osimhen piace tanto ai team di Premier League. A quale cifra potrebbe essere ceduto? Se le squadre inglesi, come il Chelsea, spendono 120 milioni per Enzo Fernandez, allora Osimhen ne vale 350, perché ha ancora margini di miglioramento, segna tanto ed è già forte. E qualcuno che ha azzardato il paragone tra il centravanti nigeriano e Leao del Milan”.

Osimhen è uno dei leader dello spogliatoio del Napoli

Tuttavia, in attesa di possibili super offerte da parte delle squadre di Premier League, Victor Osimhen è uno dei leader dello spogliatoio del Napoli. Un esempio di questa leadership del nigeriano sono le dichiarazioni rilasciate ieri a ‘DAZN’: “Devo ringraziare sia i miei compagni che il mister per quello che sto facendo. La mia fiducia? Cresce ogni giorno che passa, dopo ogni allenamento. Sono molto contento”.