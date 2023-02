Napoli, tifosi sconcertati: tanta rabbia per quanto accaduto

I tifosi del Napoli sono rimasti sconcertati per quanto accaduto ed hanno subito espresso la loro rabbia: il motivo lascia senza parole.

Dopo la bella vittoria contro lo Spezia, il Napoli è tornato in campo nella giornata di martedì per preparare la gara interna contro la Cremonese. Gli azzurri vorranno vendicare la sconfitta subita in Coppa Italia, mentre i grigiorossi sognano un nuovo colpaccio in casa della capolista.

Il Napoli ha subito dimostrato di aver assorbito rapidamente quella sconfitta vincendo le ultime tre partite e sta proseguendo la sua rincorsa allo scudetto. Nel frattempo, in città sta crescendo la febbre anche per il ritorno della Champions League, con gli azzurri che sfideranno l’Eintracht Francoforte il prossimo 21 febbraio nell’andata degli ottavi di finale.

Eintracht-Napoli, entusiasmo alle stelle: polverizzati i biglietti

In campionato, il Napoli appare davvero inarrestabile, con gli azzurri che hanno smentito in maniera netta tutti quelli che avevano pronosticato un crollo della squadra di Spalletti in questa seconda parte di stagione. Nell’ultima partita contro lo Spezia e vinta per 3-0, il Napoli ha dimostrato ancora una volta di avere la mentalità giusta per vincere lo scudetto, non sottovalutando l’avversario e dominandolo con il suo gioco. Gli azzurri stanno facendo sognare i tifosi e, per come stanno giocando, qualcuno inizia anche a credere che possano arrivare lontano in Champions League.

Già nella fase a gironi, il Napoli ha dimostrato all’Europa la propria potenza travolgendo senza appello due squadre come Ajax e Liverpool, con il 6-1 in terra olandese che è entrato nella storia. Adesso, la squadra di Spalletti punta a volare ai quarti di finale e per farlo dovrà superare l’ostacolo Eintracht Francoforte, con i tedeschi che non sono un avversario insuperabile. Il club bianconero sta facendo sicuramente bene in Bundesliga, ma sulla carta il Napoli gli è superiore e starà agli azzurri dimostrare questa superiorità sul campo.

La gara d’andata si giocherà il prossimo 21 febbraio in Germania ed i tifosi azzurri fremono per questa trasferta, con i biglietti per il settore ospiti che sono andati letteralmente polverizzati. Tuttavia, ciò ha scatenato la rabbia di gran parte dei tifosi azzurri, ecco per quale motivo.

Eintracht-Napoli, niente più biglietti per la trasferta: i tifosi non ci stanno

L’entusiasmo per il ritorno della Champions League è alto, con i tifosi che sanno che il Napoli ha tutto per volare ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Tale entusiasmo si è concretizzato con la vendita dei biglietti per la trasferta in Germania che sono stati polverizzati. Proprio ciò, però, non è stata presa benissimo da gran parte dei tifosi azzurri che ancora non avevano avuto il tempo di poter acquistare un biglietto.

Come raccontato da Pietrangelo Chierchia, presidente del Napoli Club Udine, a TuttoNapoli.net, infatti, i biglietti sono andati a ruba in soli venti minuti e sul sito del Napoli non è risultato più possibile acquistarne altri. Un episodio molto strano, soprattutto se considerato che la vendita libera per i non abbonati sarebbe dovuta partire giovedì alle ore 12.

Chierchia ha espresso tutta la sua amarezza per non essere riuscito ad acquistare un biglietto, rimpiangendo i tempi dove poteva invece acquistarlo con tutta calma. Brutta notizia, questa, anche per gli altri tifosi azzurri non abbonati che quindi non potranno sostenere la squadra a Francoforte, con la cosa che certamente gli farà molta rabbia.