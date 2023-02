Dove giocherà Kvaratskhelia l’anno prossimo: la notizia appena arrivata

Kvicha Kvaratskhelia, è appena arrivata la notizia che riguarda il suo futuro: ecco dove giocherà l’anno prossimo il talento georgiano.

Il Napoli sta disputando una stagione davvero superlativa ed è difficile indicare di chi sia il merito, con tutti che stanno facendo la propria al cento per cento. Gli azzurri sono attualmente i padroni assoluti della Serie A con tredici punti di vantaggio sull’Inter e non hanno intenzione di abbassare il ritmo.

Contro lo Spezia, il Napoli lo ha fatto capire bene ed ancora una volta ad essere decisivi sono stati Osimhen e Kvaratskhelia, con il georgiano che ha aperto le marcature. L’esterno d’attacco è stato il colpo di mercato più importante degli azzurri per come sta rendendo e fin dalla prima partita ha fatto sognare i tifosi. Oltre che portare il Napoli in testa alla classifica, però, le sue prestazioni hanno anche attirato l’attenzione dei top club che sono pronti a scipparlo agli azzurri in estate.

Napoli, per Kvaratskhelia c’è la fila: il georgiano è richiestissimo

Nessuno si aspettava un rendimento simile da parte di Kvicha Kvaratskhelia, considerato che prima del Napoli il giocatore georgiano aveva militato solo nel Rubin Kazan e nella Dinamo Batumi, con il campionato russo e georgiano di certo non considerati il top in Europa. Ancora una volta, a far la differenza è stata l’esperienza di Cristiano Giuntoli e degli scout azzurri che hanno anticipato tutti e portato a casa quello che sembra essere a tutti gli effetti un predestinato. Kvaratskhelia ha spazzato in un niente lo scetticismo che c’era su di lui ed anche in Europa, nei campionati che contano, si è fatto conoscere non poco ed in estate è previsto l’assalto per lui.

Il giocatore georgiano, infatti, è richiestissimo sul mercato e c’è una vera e propria fila per lui, con sirene che arrivano soprattutto dall’Inghilterra, con Manchester United, Arsenal e Liverpool che si sono dette molto interessate, mentre in Spagna è seguito dal Real Madrid. Come affermato da Kvaratskhelia stesso in un’intervista a Sport Express, il Real Madrid era la squadra per la quale sognava di giocare da bambino ed in estate i Blancos potrebbero rappresentare un serio pericolo

Tuttavia, il Napoli non ha intenzione di cedere Kvaratskhelia alla prima squadra che passa e la società azzurra da un bel po’ di tempo sta lavorando per il rinnovare il contratto. Nell’attesa di capire quando arriverà questo rinnovo, però, il Napoli ha preso una decisione sul giocatore, svelando di fatto il suo futuro.

Kvaratskhelia blindato dal Napoli: De Laurentiis non ascolterà offerte

Il futuro di Kvaratskhelia sarà ancora tinto di azzurro il prossimo anno, con il Napoli che ha deciso di non privarsi di quello che è uno dei giocatori chiave della rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, De Laurentiis ha deciso di non ascoltare offerte per l’esterno d’attacco georgiano che giocherà almeno per un’altra stagione con la maglia azzurra per la grande gioia dei tifosi del Napoli.

Il quotidiano piemontese spiega che nessuna cifra riuscirà a convincere De Laurentiis a cedere Kvaratskhelia, anche alla luce di un contratto abbastanza lungo che lega il giocatore georgiano agli azzurri fino al 2027. Inoltre, Kvaratskhelia ha sempre affermato di trovarsi molto bene al Napoli e non ha alcuna intenzione di lasciare gli azzurri dopo appena una stagione.