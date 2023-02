Osimhen fuori dal campo: il ‘dettaglio’ non sfugge, lo notano tutti

Osimhen, non si parla che di lui. Ma c’è un dettaglio che proprio non può passare inosservato e che forse in molti avranno già notato.

Vicotr Osimhen è un ragazzo d’oro, un professionista esemplare, ma com’è fuori dal campo? Abbiamo notato un dettaglio. Curiosi di sapere di cosa si tratta?

Osimhen è su tutti i giornali. Su tutti i siti. In tutte le radio e in tutte le tv. Ma è anche a 258 centimetri dal suolo quando deve elevarsi per colpire la palla di testa e fare gol allo Spezia. Osimhen è ovunque. Ed è anche spesso sul suo profilo social dove ama condividere momenti della sua vita quotidiana, come farebbe qualunque ragazzo della sua età. Ama la sua famiglia ed i suoi amici, che spesso gli scrivono post su Instagram che lui poi condivide per mostrarli a tutti. Ma quello che è emerge dal suo profilo è anche un altro ‘dettaglio’, a nostro avviso, molto particolare. Forse, nessuno l’ha notato eppure… è quasi in tutte le foto che il ragazzo pubblica.

Osimhen fuori dal campo: il dettaglio non può passare inosservato

Beh, se lo vediamo quasi in tutti i post, non possiamo non farci caso. Victor Osimhen è un ragazzo a cui piace vestire bene. Sono tanti i capi griffati presenti nel suo guardaroba. Insomma, segue la moda e gli piace mettere in mostra capi d’abbigliamento anche molto costosi. Cosa c’è di male? Proprio nulla. Anzi, il ragazzo ha buon gusto e di ciò bisogna rendergli merito. Pertanto, possiamo dire sia un vero e proprio intenditore quando si parla di moda e abbigliamento.

Ma qual è il dettaglio che salta subito agli occhi quando apriamo il suo profilo Instagram? Ebbene, Victor Osimhen indossa quasi sempre un cappellino. E non solo il classico berretto, quello con visiera, notiamo che gli piace molto anche quello in stile ‘pescatore’. E, stando a quanto vediamo, sono cappellini anche abbastanza costosi.

Dalle foto che abbiamo raggruppato in questo fantastico collage, possiamo vedere marchi importanti come Gucci, Burberry, Celine… e non solo. Insomma, il ragazzo ha stile da vendere. E come tutti i ragazzi della sua età, non si tira indietro quando si tratta di destinare parte del suo stipendio al vestiario.

Certo, possiamo dire che la maglia più bella che gli abbiamo visto indossare è quella che abbiamo messo al centro del collage: quella di Maradona, dell’Argentina. Ennesima dimostrazione che il ragazzo sa bene cosa fa. In un’altra immagine, poi, indossa invece una canotta da Basket, gialla con la scritta Lakers bene in vista. Anche quella è davvero molto bella.

Le ultime voci di mercato che riguardano Osimhen

Se si parla di Osimhen, non si può non aprire una finestra sul calciomercato. Si può dire sia l’uomo più ‘ricercato’ del momento. E sembra essere particolarmente ricercato dalle ‘big’ inglesi. Chi vuole assicurarsi le prestazioni del nigeriano dovrà spendere un bel po’ di soldi e, proprio nelle ultime ore, sembra si sia scatenata una vera e propria asta. C’è chi parla di un minimo di 150 milioni, a chi invece fa il paragone con Mbappé e spara cifre come 300 milioni. Per ora, va evidenziato, il Napoli non ha mai fatto il minimo cenno su una possibile cessione di Osimhen. Al momento, infatti, non si può parlare che di voci. Di valutazioni. Di ipotesi. Non c’è ancora niente di concreto e nessuna offerta presentata ufficialmente al Napoli.

Osimhen è concentrato sugli obiettivi che ha da raggiungere col Napoli: scudetto, Champions e alcuni record personali che vorrebbe di certo battere. Insomma, sta tutto a lui. Il ragazzo è artefice del proprio destino e, stando a quanto si vede sul campo, lo sa perfettamente.