Napoli, boom De Laurentiis! La notizia è strepitosa

Boom De Laurentiis! Arriva una notizia fantastica per il Napoli: di cosa si tratta? Beh, di qualcosa che sicuramente riempie tutti d’orgoglio.

Il valore del cartellino di gran parte dei calciatori di Spalletti, infatti, è aumentato di valore con ADL e Giuntoli che si sfregano le mani in vista di introiti freschi che farebbero respirare le casse della società azzurra.

La cifra finale che il Napoli potrebbe ottenere dalla vendita dei suoi migliori calciatori è da capogiro e mette in risalto il grande lavoro svolto da Giuntoli negli ultimi anni. Questa stagione, infatti, ha mostrato le grandi capacità del ds in chiave mercato e per questo si guarda al futuro con fiducia, anche nel caso in cui dovesse essere sacrificato uno dei big per un’offerta irrinunciabile.

Il Napoli raddoppia il suo valore: cifre folli per i top

Prosegue il filotto del Napoli che, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, nell’ultimo mese ha dato un’accelerata forse decisiva per lo Scudetto. La contemporanea crisi che ha investito le avversarie, inoltre, ha spianato le strade alla squadra di Spalletti che ora viaggia a vele spiegate verso il titolo. Una stagione come questa, dunque, non può che mettere in risalto gli interpreti dei successi azzurri. Il calciatore dal valore più alto è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta facendo registrare numeri impressionanti e tenerlo un’altra stagione al Napoli sarà davvero difficile. Per liberarlo De Laurentiis, grazie al rendimento, potrà chiedere, e probabilmente ottenere, più di 150 milioni.

Subito dietro a Osimhen c’è Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è quello che ha avuto la crescita più netta e ha decuplicato il suo valore passando dai 10 ai 100 milioni di valore. Chiude il podio Stanislav Lobotka. Lo slovacco è stato rigenerato dalla cura Spalletti e adesso vale circa 50 milioni. Su di lui da registrare l’interesse del Real Madrid che potrebbe sceglierlo in caso di addio di Modric e Kroos, entrambi in scadenza.

In due potrebbero partire: le offerte arriveranno

Il presidente De Laurentiis ha sempre chiarito che per a fronte di offerte irrinunciabili tutti i calciatori del Napoli potrebbero essere ceduti. Oltre a Victor Osimhen e Stanislav Lobotka altri due calciatori azzurri potrebbero lasciare in estate. Si tratta di Min-jae Kim e Hirving Lozano. Il primo sta disputando una stagione di assoluto livello e ha attirato l’interesse dei club europei, a causa anche della clausola da 45 milioni presente nel suo contratto.

Il messicano, invece, è a Napoli dal 2019 e al termine della stagione entrerà nell’ultimo anno di contratto. Sembra, dunque, il momento giusto per una sua cessione visto che gli azzurri hanno già in rosa Elmas e Politano, indiziati a prenderne il posto nel tridente. Per lasciarlo partire ADL partirebbe da una base di 20 milioni.