“Ci stiamo provando, è vero”: Cavani, annuncio clamoroso

Notizia bomba che riguarda Edinson Cavani: spunta fuori un annuncio clamoroso proprio su di lui. Ecco le dichiarazioni.

Il centravanti ex Napoli potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura spagnola con il Valencia, una clamorosa indiscrezione di mercato lo associa ad un suo storico compagno di squadra: ecco di cosa si tratta.

Uno dei nomi più amati di sempre da parte dei tifosi del Napoli è senza alcun dubbio Edinson Cavani. L’uruguaiano ha scritto pagini indelebili della sua storia in maglia azzurra, rimanendo grazie ad i suoi gol e alle sue giocate perennemente nei cuori di tutta la tifoseria campana. Il centravanti uruguaiano si trova ora in Spagna al Valencia, ma la sua avventura potrebbe finire presto.

Cavani, dopo il Mondiale l’avventura continua

Gli ultimi anni di Edinson Cavani hanno visto un girovagare per l’Europa sempre in campionati di prima se non primissima fascia. L’attaccante uruguaiano, terminata la sua lunga e vincente avventura con la maglia del Paris Saint Germain, è approdato in Inghilterra dove ha visto la pesante maglia del Manchester United per 2 anni senza però grande fortuna.

L’ex Napoli oltremanica ha ottenuto 59 presenze con 19 gol ma senza ottenere trofei, l’unica occasione concreta fu nella finale di Europa League del 2021, dove Cavani siglò il gol del pareggio che portò la gara prima ai supplementari e poi ai rigori, cove però ad avere la meglio fu il Villareal dell’altro ex azzurro Albiol. La nuova avventura del giocatore nato a Salto è stata il Valencia, dove però le cose si sono fatte difficili sin da subito.

Gli spagnoli hanno recentemente sollevato dall’incarico un altro ex Napoli come Rino Gattuso, la cui esperienza sulla panchina spagnola non è di certo stata indimenticabile. La brutta posizione in campionato non è di certo colpa dell’attaccante, che fino a qui ha realizzato ben 7 gol in 16 presenze, ma nonostante questo la sua avventura in Liga potrebbe essere ai titoli di coda.

Cavani, futuro lontano dall’Europa: ecco dove potrebbe andare

Quando si parla in chiave di mercato di un attaccante come Edinson Cavani è impossibile per praticamente tutti i tifosi del mondo non sognare di poter aver l’uruguaiano tra le propria fila. Il suo spirito di sacrificio, oltre che le sue evidenti capacità tecniche, hanno sempre fatto innamorare tutti gli appassionati, ma ora per lui potrebbe essere arrivato il momento di lasciare l’Europa per raggiungere il connazionale Luis Suarez.

Ad essersi interessato al centravanti nato a Salto è il Santos, come confermato anche dal vicepresidente del club Josè Carlos De Oliveira. Cavani potrebbe quindi approdare in Brasile dove già milita l’amico e connazionale Suarez, lui con la maglia del Gremio. Per il momento la trattativa non sembra decollare, ma chissà che possa essere solo un rinvio alla prossima estate. Il vice-presidente José Carlos de Oliveira ha parlato chiaramente a Globo Esporte: “Ci stiamo provando, è vero. Non è ancora finita. Quello che abbiamo fatto è stato chiamare Cavani e chiedergli: ‘Hai la possibilità di venire qui?’ Gli abbiamo fatto una proposta che per il momento non ha accettato”.