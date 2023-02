“Rosa più forte del Napoli”, Cassano non ha dubbi: “Proverei un po’ vergogna”

Dopo l’ultimo turno di campionato, Antonio Cassano ha paragonato la rosa del Napoli di Luciano Spalletti ad un altra squadra della Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta dominando il campionato italiano. Infatti , visti i tredici punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, in molti hanno affermato che il discorso scudetto è già chiuso.

Tuttavia, nonostante il netto margine sul secondo posto, Luciano Spalletti ha ribadito che il percorso per la vittoria finale è ancora molto lungo. Domenica prossima, infatti, è in programma una delle cosiddette partite trappole pronunciate dallo stesso tecnico toscano.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, verrà la Cremonese di Davide Ballardini, la quale ha già eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. Proprio per questo motivo, gli azzurri difficilmente prenderanno sottogamba la gara contro i grigiorossi. Anche perché vincere significherebbe mettere un altro piccolissimo mattoncino sulla vittoria Scudetto.

Antonio Cassano: “Inzaghi non si deve esaltare, perché ha una rosa più forte di quella del Napoli”

Il Napoli, infatti, con questo super percorso sta dimostrando di essere la più forte, anche se per Antonio Cassano gli azzurri non sono la rosa più forte del campionato. L’ex giocatore ha infatti rilasciato queste dichiarazioni alla ‘Bobo Tv’ in onda su ‘Twitch’: “Il Derby? L’Inter ha determinato la partita dal primo minuto. Ma quando Inzaghi dice che ha perso contro l’Empoli…Sei a -13 dal Napoli con la rosa di gran lunga più forte e continui a dire delle parole per pararti il c..o: hai dimostrato di essere più forte del Milan, ma non è una novità”.

Antonio Cassano ha poi continuato il suo intervento: “Inzaghi per salvarsi deve vincere solo la Champions League, altrimenti l’Inter è obbligata a cambiare perché, a parte il Derby e la Supercoppa, non ha fatto bene. Se fossi il tecnico dell’Inter, invece di essere esaltato, proverei un po’ di vergogna. Sono a -13 da una squadra molto meno forte, che ha il sesto monte ingaggi del campionato”.

L’Inter, almeno sulla carta, è effettivamente la più forte del nostro campionato, anche per il ritorno della scorsa estate del giocatore più decisivo nell’anno dello Scudetto di Antonio Conte: Romelu Lukaku.

Il Napoli è stato bravo a resistere al ritorno dell’Inter

La vera bravura del Napoli, infatti, è stata quella di resistere al filotto dei nerazzurri di dieci vittorie nelle ultime tredici partite di campionato. La ‘Beneamata’ è stata di fatto l’unica squadra a battere quella di Luciano Spalletti che, però, è riuscita ad allungare in classifica dopo il ko di San Siro dello scorso 4 gennaio.