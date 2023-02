Kvaratskhelia, clamoroso: la notizia non piacerà ai tifosi

Clamorosa notizia su Kvicha Kvaratskhelia, l’improvvisa novità non farà piacere ai tifosi del Napoli: ecco cosa sta succedendo.

L’asso georgiano è protagonista di un’incredibile notizia riportata da un ex direttore sportivo dello stesso Napoli, le sue parole non fanno assolutamente piacere ai tifosi: ecco di che cosa si tratta.

Nella stagione del Napoli fino a questo momento sono stati diversi i diversi protagonisti assoluti. Gli uomini allenati da Spalletti stanno rendendo al massimo delle proprie attuali potenzialità e per questo è quasi impossibile trovare un singolo uomo copertina all’interno di una meccanismo risultato fino a qui perfetto. Da Osimhen a Kim passando per Lobotka e Mario Rui sono davvero tanti i nomi di rilievo in questo Napoli, ma forse uno lo è davvero più di tutti: Kvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, il campione che non ti aspetti

Arrivato in estate dalla Dinamo Batumi per una cifra bassissima, circa 10 milioni di euro, Kvaratskhelia è risultato inizialmente essere un oggetto sconosciuto ai più, ma che allo stesso tempo, come inevitabile, ha attratto su di sè grande interesse e curiosità. Al numero 77 è stato chiesto di sostituire un giocatore importante per gli azzurri come Insigne, ma il peso delle aspettative non ha schiacciato di certo il georgiano.

Sin dai suoi primi momenti con addosso la maglia del Napoli Kvaratskhelia è risultato determinante, un giocatore dalle capacità tecniche ed atletiche decisamente sopra la media e soprattutto con un ottimo senso del gol per il suo ruolo. Le tre reti messe a segno nelle sue prime due gare con la nuova maglia hanno hanno dato il via ad un amore già fortissimo, il quale sperano i tifosi possa portare a qualcosa di molto importante.

I 10 gol e 14 assist fin qui messi a segno da Kvaratskhelia nel corso delle prime 22 partite sono indubbiamente un bottino molto importante che apre già ad interessi di ogni tipo in chiave mercato. De Laurentiis ha ovviamente chiuso la porta al momento, ma a preoccupare i tifosi del Napoli ci ha pensato l’ex ds Carlo Jacomuzzi.

Jacomuzzi spaventa i tifosi: ecco le sue parole sul futuro di Kvaratskhelia

Jacomuzzi, direttore sportivo del Napoli nella stagione 1993/1994, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” e il suo intervento è stato riportato da ‘IlSognoNelCuore.com’. Ha introdotto l’argomento esprimendosi in maniera nettamente positiva sugli azzurri, complimentandosi con Spalletti per la gestione e con la squadra per il gioco dominante. Oltre a questo però, Jacomuzzi si è anche espresso su Kvaratskhelia.

Si è così espresso: “Il problema non è la volontà del presidente, quanto del calciatore” ed ha poi continuato “i giocatori è difficile rifiutino lauti stipendi, soprattutto se indotti dai propri procuratori“.

Poi ha aggiunto: “Poniamo il caso di Kvara: con una seconda, eventualmente, stagione ad alti livelli, comincerebbe il ricatto del procuratore sugli adeguamenti contrattuali”.

A tranquillizzare momentaneamente i tifosi del Napoli è la scadenza del contratto di Kvaratskhelia, 30 giugno 2027, una data abbastanza lontana da poter evitare di creare allarmismo sulla vicenda e permettere al giocatore di continuare ad esprimersi al meglio in campo.