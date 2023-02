Dramma terribile, l’ex calciatore è morto: gli hanno sparato alla testa

Dramma terribile nel mondo del calcio, con l’ex giocatore ucciso dopo essere stato sparato alla testa

Notizia davvero scioccante per il mondo del calcio, con l’ex calciatore che è stato ucciso dopo essere stato sparato alla testa durante una violenta lite.

Un dramma davvero terribile e che ha lasciato tutti senza parole, con il mondo del calcio che perde dunque un altro dei suoi protagonisti in questo inizio di 2023. Il delitto è avvenuto a Vienna ed a perdere la vita è stato un ex calciatore che ha anche affrontato una squadra di Serie A ed alcuni tifosi lo ricorderanno senza alcun dubbio

Morto Volkan Kahraman: l’ex calciatore sparato alla testa

Nella mattina di mercoledì 8 febbraio è deceduto in quel di Vienna l’ex calciatore Volkan Kahraman, giocatore austriaco che nel 2003 affrontò l’Udinese in Coppa UEFA con la maglia del Salisburgo. L’ex giocatore è stato assassinato in strada nel corso di una violenta lite con un altro uomo che, dopo aver tirato fuori una pistola, lo ha freddato con un colpo alla testa attorno alle 11:30. Subito dopo l’autore dell’omicidio si è poi suicidato, con le forze dell’ordine che sono poi arrivate sul luogo assieme ai soccorsi che hanno cercato di rianimare i due, ma ciò è stato impossibile.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite è iniziata all’interno del Café La Strada in Etrichstrasse, con quest’ultima che sarebbe poi proseguita all’esterno del locale e finita in tragedia. Sul luogo sono giunti anche i familiari delle due vittime tra i quali è aumentata la tensione, con le forze dell’ordine che hanno dovuto fare del loro meglio per riportare la calma. I due protagonisti di questa tragica lite, secondo quanto riportato dal portavoce della polizia Daniel Furst, erano amici ed attualmente sono in corso indagini per capire i motivi della lite che poi portato a questo drammatico epilogo.

Chi era Volkan Kahraman, prodigio mancato del calcio austriaco

A primo impatto, il nome di Volkan Kahraman potrebbe non dire molto, ma sull’ex calciatore negli anni ’90 c’erano tanti occhi puntati. Kahraman, infatti, era considerato uno migliori talenti del calcio austriaco e su di lui c’erano tantissime aspettative, con l’ex calciatore che poi si è del tutto perso, non riuscendo a sfondare nel calcio che conta. La carriera di Kahraman iniziò nel Feyenoord a soli 17 anni nel 1997 e si pensava che non ci avrebbe messo molto a raggiungere alti livelli.

Tuttavia, Kahraman non è mai riuscito a spiccare il volo ed è riuscito a giocare solamente in Turchia e Grecia oltre che in Austria vestendo le maglie di Trabzonspor, Erzurumspor e Skoda Xanthi. Per il resto, Kahraman ha solo giocato in svariati club austriaci nel corso della sua carriera come Salisburgo, Austria Vienna e LASK Linz, disputando anche 3 partite con la nazionale austriaca nel 2002