De Laurentiis ha ricevuto una comunicazione dal giocatore sul suo futuro

Novità importante in casa Napoli, con il giocatore che ha comunicato al presidente De Laurentiis la decisione sul suo futuro.

In questa sessione invernale di calciomercato, il Napoli non ha avuto bisogno di mettere a segno grandi colpi, con gli azzurri che hanno solo ritoccato la propria panchina.

Nell’ultima finestra di mercato sono arrivati Bereszynski e Gollini, con il Napoli che sa di avere la rosa giusta per arrivare fino in fondo alla stagione. Gli azzurri si stanno ora concentrando sui rinnovi di contratto ed uno di quelli più importanti al quale sta lavorando la società è quello di Giovanni Di Lorenzo, divenuto quest’anno il capitano della squadra dopo l’addio di Insigne.

Napoli, Giuntoli al lavoro sui rinnovi: Di Lorenzo obiettivo primario

Nei prossimi giorni, il Napoli dovrebbe ufficializzare il rinnovo di Stanislav Lobotka con il quale ormai c’è l’accordo da tempo. Il rinnovo del centrocampista slovacco, però, non resterà l’unico, con il ds Cristiano Giuntoli che si è già messo al lavoro riguardo gli altri contratti ed uno degli obiettivi primari è quello di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino sinistro ed attuale capitano del Napoli è uno degli elementi fondamentali della rosa di Spalletti e quest’anno sta disputando una stagione di altissimo livello. In più, Di Lorenzo è stato anche decisivo nella vittoria di qualche settimana fa degli azzurri contro la Salernitana, segnando la rete che ha aprì le marcature.

Con l’addio di tanti senatori come Ospina, Mertens, Koulibaly ed Insigne, è toccato a Di Lorenzo prendersi la squadra sulle spalle ed il terzino sinistro non si è tirato indietro, con l’ex Empoli che ora sta trascinando la squadra allo scudetto. Nello spogliatoio, il capitano azzurro è diventato un punto di riferimento per i compagni che, ad inizio stagione, furono proprio loro ad eleggerlo tale. Ecco perché il rinnovo di Di Lorenzo è un obiettivo primario per il Napoli che vuole anche evitare l’assalto dei top club per un giocatore che sta meritatamente facendo parlare di sé.

I contatti tra le parti ci sono già stati ed il terzino sinistro ha già comunicato a De Laurentiis la decisione che ha preso sul suo futuro.

Di Lorenzo scioglie le riserve: ecco cosa ha deciso il capitano azzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la stagione di Di Lorenzo non sta passando inosservata all’estero, tanto che anche il Barcellona si sarebbe messo sulle sue tracce. Il terzino sinistro si sta dimostrando un vero leader in campo e fuori, venendo ammirato tanto dai compagni che dai tifosi che sognano di vederlo ancora a lungo con la maglia del Napoli. E, secondo il quotidiano romano, Di Lorenzo ha intenzione di accontentarli.

Il terzino sinistro, infatti, avrebbe fatto sapere al Napoli di voler restare in azzurro e di voler chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio. Un gesto di grande amore da parte di Di Lorenzo che vuole continuare a ripagare la fiducia che gli azzurri hanno avuto e stanno avendo in lui. Una notizia che fa felici i tifosi del Napoli che ora aspettano con ansia il rinnovo del loro capitano, con quest’ultimo che sembra ormai una mera formalità.