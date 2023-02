Diletta Leotta, l’inquadratura svela un ‘particolare’ pazzesco della sua casa: tutti a bocca aperta

La bellissima Diletta Leotta ci fa entrare nella sua abitazione, forse proprio per farci vedere qualcosa di unico e speciale.

Diletta Leotta, nei suoi momenti di relax, ama prendersi cura della propria persona. E non a caso la vediamo ritratta a volte in sessioni di trucco, altre nel bel mezzo di un esercizio fisico e così via.

Qualsiasi cosa Diletta Leotta posti sul proprio profilo ufficiale Instagram riscuote sempre e comunque un successo enorme. E parliamo di centinaia di migliaia di “mi piace” che ogni volta, con cadenza quasi quotidiana, arrivano da parte dei fan.

Con i social network Diletta Leotta è come se avesse su una impresa volta a promuoverne la figura. Ogni influencer alle prime armi sogna di fare la carriera che la 31enne originaria di Catania è stata in grado di percorrere.

La siciliana ha costruito un qualcosa di mediaticamente potentissimo. Ed ogni pubblicazione social diventa un successo. Questa cosa ha i suoi enormi vantaggi in termini economici quando si tratta di realizzare qualche post a scopi pubblicitari.

Diletta Leotta, lo scatto su Instagram spopola

Le star ci tengono molto a curare la loro immagine pubblica. E questa cosa si riflette anche nelle loro abitazioni e nei modi di proporsi, nelle abitudini mostrate e così via. L’obiettivo è sempre quello di riuscire a fare colpo e di lasciare il segno.

In questo senso la Leotta ci riesce grazie ad un qualcosa che lei ci tiene a mettere in evidenza. Si tratta di una cosa che è presente in casa sua e che fa bella mostra di sé. E con tutta probabilità stiamo parlando di un oggetto di arredo e dalla utilità imprescindibile che in tanti hanno desiderato.

Parliamo del suo camino, che non è come quello al quale siamo comunemente abituati a pensare. Quello della Leotta si estende in lunghezza per almeno un metro e mezzo.

Ed è anche molto ben rifinito all’interno, con delle pietre appoggiate sulla superficie e con le pareti in metallo che riflettono il calore che scaturisce dalla combustione, per meglio amplificare e distribuire il caldo.

Non è certamente per tutti, ma quanto è bello?

Si tratta senza ombra di dubbio di un completo di arredo dal costo notevole, che solo chi riesce a raggiungere certi traguardi potrebbe pensare di mettere in casa. Qualcuno proprio come Diletta. Ed i complimenti da parte dei suoi ammiratori si sprecano.

Intanto sempre lei, qualche giorno fa, ha mostrato uno scatto nel quale è ritratta con sua madre. Per una immagine che ha suscitato anche più consensi.

La somiglianza tra le due donne c’è ed anche la mamma della giornalista di DAZN ha tante credenziali in suo favore, proprio come la sua celebre figlia.