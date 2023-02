Tutti sono rimasti senza fiato nel vedere questa immagine di Diletta Leotta con sua mamma

Perché lo scatto che Diletta Leotta stessa ha diffuso sorprende tutti. L’immagine è a dir poco clamorosa e davvero di quelle da non perdere.

Diletta Leotta, qualsiasi cosa faccia, riesce a creare qualcosa di interesse e del quale parlare. E non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato il potere mediatico del quale la siciliana è dotata.

Infatti c’è un enorme esercito di followers che ammira e sostiene ogni giorno Diletta Leotta. Con circa 8,6 milioni di ammiratori che sono iscritti alla sua pagina Instagram e che non si perdono neanche un aggiornamento social, ogni post diventa un successo.

La conduttrice di DAZN è desiderata da tutti e piace per il sorriso che la contraddistingue e per la bellezza, per il fascino, per la capacità di farsi desiderare. Ogni post pubblicato sui suoi profili social porta in dote con sé milioni di click, di “mi piace” e di condivisioni.

Ed ogni volta vediamo Diletta Leotta in pose a bordocampo, quando c’è da seguire un evento calcistico di cartello in Serie A. Infatti è a lei che DAZN affida le partite di maggiore interesse, dandole la postazione del collegamento direttamente sul manto erboso assieme ad altri ospiti illustri.

Diletta Leotta, la foto su Instagram che incanta tutti

E non c’è solo questo. Fanno spesse volte capolino dei momenti di relax di vario tipo, od altri nei quali la 31enne proveniente da Catania indossa dei capi eleganti. Ma l’ultimo suo post è stato davvero particolare ed originale.

La bionda siciliana si fa vedere assieme alla mamma. La donna si chiama Ofelia Castorina, ed è bionda come sua figlia. In un momento di tenerezza che dovrebbe portare tutti altri noi che abbiamo una mamma ad interrompere quello che stiamo facendo per andare da lei.

C’è anche una bellissima dedica che la Leotta scrive per omaggiare sua madre. “Ammiro la tua forza, il tuo coraggio, la tua dolcezza e la tua capacità di preparare la pasta alla norma più buona del mondo 😆♥️ Auguri Mamma”.

Una dedica bellissima, alla quale ora in diversi sperano che possa farne seguito un’altra. Infatti gli ammiratori di Diletta vorrebbero vedere più contenuti spontanei di lei e del suo fidanzato. Ad oggi la conduttrice televisiva è legata a Loris Karius.

Di due anni più giovane di lei, il 29enne portiere tedesco milita attualmente nel Newcastle, con il quale è riuscito tutto sommato a riabilitare il proprio nome dopo le ben note peripezie in campo quando vestiva la maglia del Liverpool.