Hamsik riprende la sua auto: c’è un “particolare” sconvolgente

Un dettaglio dell’auto di Marek Hamsik ha lasciato i suoi fan a bocca aperta: il particolare non è scappato a nessuno.

Il centrocampista slovacco, particolarmente attivo sui social, ha condiviso un particolare con i suoi follower.

Marek Hamsik sta disputando una buona stagione con la maglia del Trabzonspor: ha messo a segno due reti fra Europa League e campionato turco. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di lui per un motivo ormai ben noto: ha infatti deciso di tagliarsi la cresta dopo svariati anni sorprendendo tutti i suoi fan. Il centrocampista ha documentato il tutto sul proprio profilo Instagram, dove ha poi pubblicato una foto in macchina che riporta un dettaglio davvero particolare: il dettaglio non è scappato a nessuno.

Hamsik, via la cresta! E Spalletti se la ride

Il profilo Instagram di Hamsik è diventato virale negli ultimi giorni. Come anticipato, il centrocampista ha deciso, dopo molti anni, di tagliare la sua iconica cresta per adottare un taglio più “sobrio”. Ovviamente questa scelta ha scatenato i suoi fan: il video in cui ha documentato la sua seduta dal parrucchiere ha ricevuto più di 100mila like e oltre 4mila commenti, tra cui spiccano quelli di suoi alcuni ex compagni del Napoli e della società stessa che ha voluto manifestare lo stupore con due emoticon.

Dietro il taglio di capelli, però, c’è ben altro. Lo slovacco, infatti, aveva promesso che avrebbe rimosso la cresta solo a fronte di un evento particolare: la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Gli azzurri comandano la classifica con 13 punti di vantaggio sull’Inter, ma manca ancora molto alla fine della stagione. Nessuna paura però per Marekiaro, che ha ricevuto anche un messaggio simpatico da Spalletti.

L’allenatore, dopo la partita con lo Spezia, ha parlato del taglio della cresta ai microfoni di DAZN: “Mi fa piacere per lui che si sia tolto quella cresta ormai insopportabile, ma non ha niente a che vedere con lo scudetto. Lui ha voluto farlo, complimentiamoci con Hamsik che è una persona moderna e non rimane sempre com’è, bravo a togliersela“. Spalletti ha poi confessato di aver suggerito ad Hamsik questo cambiamento in prima persona quando i due si sono incontrati in Turchia durante il ritiro invernale del Napoli.

Oltre al taglio di capelli, però, Hamsik ha documentato un altro dettaglio particolare sul proprio profilo Instagram: una foto in macchina evidenzia un particolare… da brividi.

Quel particolare è da brividi: la foto in macchina sorprende i fan

Hamsik ha pubblicato una foto nelle storie Instagram in cui mostrava il cruscotto della propria auto. Un’immagine normalissima, se non fosse che la temperatura segnalata fosse di ben -12°C. Il centrocampista ha sottolineato il gelo da brividi con uno sticker di un orso congelato.

L’ex Napoli si trova attualmente in Slovacchia dove, evidentemente, le temperature sono molto rigide. Il giocatore del Trabzonspor lo aveva testimoniato recentemente tramite un altro video in cui cammina in mezzo alla neve prima di immergersi in una vasca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marek Hamšík (@marek_hamsik_17_official)

Grande gelo dunque in Slovacchia e, probabilmente, Hamsik dovrà sopportarlo ancora per un po’: il tragico terremoto che ha colpito la Turchia ha fermato il campionato e, al momento, il calcio è un pensiero molto lontano nelle teste del popolo turco.