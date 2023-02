Napoli, arrivano soldi da un altro club di Serie A: De Laurentiis sorride

Continuano le buone notizie per il Napoli, arrivano soldi da un altro club di Serie A: Aurelio De Laurentiis può sorridere, ecco perchè.

Gli azzurri, nonostante il mercato estivo sia lontano e quello sia ormai chiuso, si avvicinano a ricevere un piccolo tesoretto da parte di un altro cub di Serie A: De Laurentiis può sorridere, ecco di quanto si tratta e per quale motivo.

Il Napoli continua a godersi il primato in classifica maturato in queste prime ventuno giornate con largo scarto rispetto all’Inter seconda. Per gli azzurri il segmento finale di Serie A potrebbe rivelarsi una lunga passerella d’onore verso lo scudetto, ma soprattutto un’ulteriore consacrazione del lavoro splendido fatto in estate dalla dirigenza, in grado di regalare a mister Luciano Spalletti una rosa enormemente competitiva mantenendo un impatto economico quasi irrilevante.

Napoli, progettualità e sostenibilità al servizio della vittoria

Quella del Napoli è una storia che parte da ben più lontano delle ultime stagioni, praticamente già da inizio millennio quando la squadra, allora in C1, fu rilevata da Aurelio De Laurentiis che ha poi portato i campani a compiere un percorso di costante crescita. Dalle promozioni in B e poi in A, passando per l’approdo nelle coppe europee e le vittorie in Coppa Italia ed in Supercoppa il processo di crescita del Napoli è stato costante e sempre all’insegna della sostenibilità.

Anche nell’ultima estate la parola d’ordine è stata autosostentamento, con gli azzurri che non si sono fatti problemi a fare cessioni di spicco per portare in Campania giocatori forti e funzionali, i quali sotto la guida di Spalletti stanno ora regalando emozioni uniche a tutto il pubblico partenopeo. Protagonista in questo senso, oltre che il presidente De Laurentiis, anche il ds Giuntoli al quale si devono le buone operazioni fatte.

Stando ai dati forniti dal sito Transfermarkt, il Napoli in questa stagione a livello di calciomercato ha chiuso con un sorprendente +12 milioni, frutto delle vendite per 80, tra cui spicca quella di Koulibaly al Chelsea per 38 milioni, e acquisti per 68, di cui il più costoso è stato Kim con 18 milioni. Gli incassi sono stati quindi fondamentali nell’operato della società, la quale ora si prepara a ricevere un altro piccolo tesoretto da un altro club di Serie A.

Napoli, si avvicina un’altra cessione: in arrivo altri 10 milioni

La capacità di cessione da parte del Napoli, assolutamente non scontata in un’epoca come quella recente dove i club faticano a compiere acquisti di rilievo, salvo alcune eccezioni, è stata lodevole nel corso della passata estate. Oltre ai già citati top ad aver lasciato la Campania sono stati anche calciatori con meno spazio, tra questi anche Andrea Petagna: prorpio grazie a lui il Napoli si prepara a ricevere un altro piccolo tesoretto.

Il centravanti ex Spal ed Atalanta è stato ceduto al Monza in prestito a 2.5 milioni di euro con un riscatto fissato a 10 che diventerà obbligatorio in caso di salvezza dei brianzoli, un’affare questo che sembra destinato a concludersi come riportato dalla Gazzetta dello Sport visto il rendimento della squadra di Palladino. Il Napoli potrà inoltre ricevere un ulteriore milione di euro per due stagioni sempre in caso di salvezza del club di Berlusconi, per un totale quindi di 12. Un’altra ottima notizia per De Laurentiis che potrà contare su ulteriori fondi in estate per migliorare ancora la propria rosa.