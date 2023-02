Salterà Napoli-Cremonese: l’infortunio lo terrà fermo due settimane

In vista del match Napoli-Cremonese ci sarà un assente di lusso, uno dei migliori interpreti del nostro campionato. Ecco di chi si tratta.

Il Napoli tornerà in campo domenica 12 febbraio contro la Cremonese di Davide Ballardini. La sfida sarà fondamentale per il proseguio del cammino in campionato e probabilmente metterà sempre più pressioni alle avversarie che rincorrono gli azzurri e che non possono più perdere punti per strada.

Ma la gara contro la squadra di Ballardini è anche un deja vu di un incontro andato in scena di poche settimane fa, in un ottavo di finale di Coppa Italia. Ballardini, al suo esordio sulla panca della Cremonese, è riuscito a eliminare il Napoi ai rigori dopo aver dimostrato ottime cose nell’arco dei 120′ di gioco.

A dirla tutta in quell’ottavo di finale ci fu lo zampino dell’arbitro con un rigore solare non fischiato ai danni di Gianluca Gaetano che avrebbe potuto dare agli azzurri una sicurezza maggiore. Ricordiamo che Spalletti decise per quella partita di rivoluzionare totalmente gli interpreti in campo a parte il solito Meret che quest’anno appare insostituibile. Al posto di Osimhen ben figurò Giovanni Simeone, così come Juan Jesus prese il posto di Kim Minjae andando addirittura in rete e pareggiando il vantaggio di Pickel avvenuto alle prime battute della partita.

Ora al ‘Maradona’ per gli azzurri ci sarà l’occasione giusta per mettere da parte definitivamente quella che è stata un’amara delusione. Ma non solo. Ogni partita, in questa fase del campionato, per il Napoli dev’essere l’occasione per allungare di 3 punti sugli avversari che – a fatica – continuano a rincorrere il primo posto. Non bisogna abbassare la guardia e, soprattutto, non bisogna già cantar vittoria.

Napoli-Cremonese: Okereke non sarà della partita

Ebbene sì, secondo Sky Sport uno dei migliori interpreti della stagione della Cremonese non prenderà parte alla spedizione in quel di Napoli. David Okereke, che l’anno scorso ben figurò contro gli azzurri anche con la casacca del Venezia, non riuscirà a recuperare dalla microlesione all’adduttore che lo terrà fermo per almeno due settimane. Non è bastato il lavoro differenziato svolto nelle ultime giornate, Ballardini dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori in fase offensiva.

Il tecnico della Cremonese tuttavia dovrà rinunciare anche all’esperienza di Quagliata e di Lochoshvili che anche loro stamattina hanno lavorato a parte. Acella, Benassi e Bonaiuto invece potranno finalmente tornare in campo dopo aver saltato le ultime sfide di campionato e di Coppa Italia (quarti di finale con la Roma) per tentare di mettere un argine alla macchina offensiva di Luciano Spalletti che, soprattutto tra le proprie mura, sembra impossibile da fermare.