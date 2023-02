Bruscolotti senza freni: “Li stiamo facendo dannare”

L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti gode nel vedere gli azzurri così in alto e a Kiss Kiss non si contiene.

Un Napoli così bello non lo si vedeva dai tempi di Sarri, con gli azzurri che quest’anno stanno ancora facendo meglio rispetto a quello che fecero vedere sotto la guida dell’attuale allenatore della Lazio.

Diversamente da quella di Sarri, la squadra di Spalletti si sta dimostrando molto più coesa e matura, capace di superare le difficoltà e le insidie delle varie partite con personalità. Nel Napoli tutti stanno dando il massimo e i risultati si stanno vedendo in campo, con gli azzurri meritatamente primi e dominatori del campionato. Si sta godendo il momento anche lo storico ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti che ha speso parole al miele per la sua ex squadra a Kiss Kiss Napoli.

Bruscolotti pazzo del Napoli: l’ex capitano esalta gli azzurri

In ventuno giornate di campionato, il Napoli ha incassato solamente una sconfitta contro l’Inter ad inizio Gennaio, sono arrivati poi 2 pareggi e ben 18 vittorie che hanno evidenziato una chiara superiorità da parte degli azzurri. La squadra di Spalletti non sta conoscendo ostacoli in questa Serie A e lo scudetto sembra davvero a portata di mano nonostante ci siano ancora tante gare da giocare. Anche l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti è rimasto davvero folgorato dalla stagione azzurra ed a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale dei partenopei, ha voluto esaltare il gruppo di Spalletti.

L’ex capitano azzurro ha affermato come il Napoli sia talmente straordinario quest’anno che non c’è neppure bisogno di sottolinearlo, aggiungendo come gli azzurri sono una squadra troppo bella da vedere. Per Bruscolotti, inoltre, il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato in assoluto e che, salvo un clamoroso crollo, la squadra è abbastanza matura per restare al primo posto fino al termine della stagione.

Con le sue parole, Bruscolotti ha fatto capire di stare godendosi molto la stagione pazzesca che sta disputando il Napoli e si è lasciato completamente andare, rivolgendo qualche parola anche alle avversarie delle azzurre

Bruscolotti non si contiene: l’ex capitano azzurro ne ha per tutti

In questo campionato, il Napoli è semplicemente inarrestabile per le avversarie che, con un girone di ritorno ancora da giocare, sono già lontane parecchi punti dagli azzurri. E a Kiss Kiss Napoli, anche Beppe Bruscolotti ha voluto rimarcare questa differenza, non elogiando solo il Napoli, ma rivolgendo qualche parola anche per le dirette concorrenti, avendone praticamente per tutti.

L’ex capitano azzurro ha dichiarato come il Napoli in testa alla classifica faccia rosicare e che gli azzurri stiano facendo dannare tutti perché nessuno riesce a fermarli. Bruscolotti ha proseguito rincarando la dose, affermando come le altre debbano solo subire e che il Napoli è stato costruito in maniera perfetta. Bruscolotti ha poi dichiarato che il margine in classifica sia ancora molto ampio, ma che il Napoli deve continuare su questa strada senza mai perdere la bussola, considerato che mancano 17 giornate al termine della stagione.