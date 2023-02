Quanto vale Osimhen, l’annuncio bomba in diretta: “È più forte di…”

Quanto vale Osimhen? È una domanda sempre più frequente data l’incredibile stagione del numero 9 del Napoli.

Il centravanti azzurro è uno dei protagonisti assoluti della squadra di Spalletti: il suo valore è da non credere.

Il Napoli sta dominando in Serie A: gli azzurri hanno 13 punti di vantaggio sull’Inter e sono reduci dalla vittoria per 0-3 allo Stadio Picco con lo Spezia. Nel match con i liguri, Osimhen ha confermato di essere in un ottimo stato di forma grazie alla doppietta che gli ha permesso di raggiungere quota 16 nella classifica dei migliori marcatori (Lautaro Martinez e Lookman inseguono a 12). L’attaccante viaggia sulla media di quasi un gol a partita (sono 17 le presenze): un andamento straordinario. In molti, però, si chiedono quale sia il suo valore economico.

Quanto vale Osimhen? L’annuncio in diretta spiazza tutti

Quella in corso è senza dubbio la miglior stagione a livello personale di Osimhen. L’attaccante sta trovando la continuità che gli era mancata negli anni precedenti e, soprattutto, è in ottime condizioni fisiche e atletiche. Per questo motivo, i suoi numeri sono straordinari, così come lo sono quelli dell’intera squadra. La formazione di Spalletti vola in Serie A, ma a breve sarà impegnata anche in Champions negli ottavi contro l’Eintracht Frankfurt.

Naturalmente, le prestazioni di alcuni giocatori hanno attirato gli sguardi di alcuni top club. In particolare, sono ricorrente le voci che accostano Osimhen a Chelsea e Manchester United, anche se il presidente De Laurentiis lo ha dichiarato incedibile. Tuttavia, molti si chiedono quale sia il valore dell’attaccante nigeriano. L’agente Andra D’Amico, intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss, ha affermato che, secondo lui, l’ex Lille è il miglior centravanti in Europa: “A parer mio è più forte di Haaland”.

D’Amico ha aggiunto come sia molto difficile assegnare un valore ad un giocatore come Osimhen: “Il suo valore dipende da chi lo chiede. […] Penso si possa parlare dai €150 milioni in su“. Una cifra elevatissima dunque, anche se, come anticipato, il Napoli non ha nessuna intenzione di privarsi del suo bomber. Ovviamente nel mercato non si può escludere nulla e manca ancora tanto all’estate, ma le parole di De Laurentiis sono state molto chiare.

D’Amico non ha dubbi: c’è la mano di Spalletti

Osimhen è sempre più leader e trascinatore del Napoli: oltre all’enorme contributo che fornisce in campo, sostiene anche i compagni quando viene richiamato in panchina. Secondo D’Amico, c’è la mano di Spalletti dietro ai vistosi miglioramenti del giocatore: “Ha lavorato molto su questo ragazzo che è migliorato tanto per renderlo così. Tutti in generale sono cresciuti con Luciano”.

L’agente ha poi aggiunto come il lavoro dello staff tecnico sia immenso e come il Napoli stia “uccidendo” il campionato. Gli azzurri, dopo la vittoria con lo Spezia, saranno impegnati domenica al Maradona contro la Cremonese: i grigiorossi non hanno ancora vinto in Serie A, ma in Coppa Italia hanno dimostrato di poter essere una squadra ostica eliminando proprio Napoli e Roma.