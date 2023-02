Napoli, guarda Mertens: ‘Ciro’ non si smentisce mai, gesto da applausi

Il suo addio a Napoli è stato doloroso, ma i tifosi sono ancora legatissimi a lui: ecco cosa sta facendo ora in Turchia.

Dries Mertens è sempre stato un ragazzo di cuore oltre che un grande interprete del calcio moderno. È lui il top scorer della storia del Napoli, una città che lo ha adottato in men che non si dica, conscia che quel ragazzo belga avesse delle potenzialità speciali.

Non solo in campo, bensì anche al di fuori di esso. Mentre viveva a Napoli erano note le sue attività a favore degli ultimi, di coloro i quali vivevano momenti drammatici, persone che non chiedevano altro che un pasto. Mertens ha sempre agito con il sorriso, a loro favore e ora che si trova in Turchia non sembra voglia rinunciare a mettere in pratica la sua generosità

Nelle ultime ore in special modo il belga sta lavorando senza sosta assieme alla compagna Kat per aiutare la popolazione turca, ancora scossa per il terribile terremoto che ha colpito la parte sud del Paese (coinvolgendo anche la Siria).

Mertens cuore d’oro: aiuta le vittime del terrremoto

Mentre le autorità turche e siriane fanno la conta del disastro provocato dal terremoto, con gli ultimi dati che parlano di oltre 10mila vittime, tutto il mondo si sta concentrando per dare una mano alle persone che purtroppo hanno perso la loro casa, la loro vita. In Turchia in particolar modo il mondo del calcio si sta muovendo concretamente al fine di dare una mano e un aiuto alle famiglie colpite dalla tragedia che ricordiamo ha coinvolto ben dieci province turche, comprese le città Gazientep e Adana, che insieme contano più di due milioni di abitanti.

Ebbene l’ex stella del Napoli non ha voluto stare con le mani in mano e sin dall’inizio della tragedia ha deciso subito di darsi da fare ad Instanbul, città in cui vive assieme alla moglie Kat. Presso lo stadio della squadra turca, il NEF Stadium, entrambi stanno lavorando senza sosta smistando pacchi, dando una mano a caricarli nei furgoni e infine contribuendo loro stessi economicamente ad acquistare viveri e beni di prima necessità.

Un lavoro silenzioso quello della storica compagine capitolina, accompagnata dalle altre squadre, come i rivali del Fenerbache, che nelle ultime ore stanno dando il massimo in questo momento così complicato.