Napoli, si complica tutto: l’annuncio è agghiacciante

Nonostante il mercato si sia appena concluso, in casa Napoli continua a tenere banco la progettazione per il futuro azzurro. Un recente annuncio, però, potrebbe complicare i piani dei partenopei.

Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis adesso avranno l’arduo compito di riprendere terreno alle concorrenti e cercare di portare a casa i propri obiettivi di mercato.

La recente notizia, infatti, ha messo in evidenza come non sia solo il Napoli ad essere interessato ad alcuni profili. Il grande vantaggio in campionato unito alla buona situazione economica, però, consente agli azzurri di dedicarsi al futuro senza troppe paure. Il Napoli, dunque, rimane in corsa per gli obiettivi ma dovrà stare attento alle avversarie e spingere con il suo ds verso la fumata bianca.

Tante voci per il dopo Osimhen: in lista anche Beto

Il grandissimo campionato che sta disputando Victor Osimhen lo ha portato in cima alla lista alle liste dei top club europei. Nonostante le smentite del presidente De Laurentiis, in caso di offerta irrinunciabile, superiore ai 150 milioni, gli azzurri potrebbero separarsi dal nigeriano. Tra i candidati per un’eventuale sostituzione ci sarebbe anche un profilo molto noto in Italia. Si tratta di Beto Betuncal, attaccante classe 1998.

Il portoghese è arrivato in Italia nell’estate 2021 dalla Portimonense e nella sua prima stagione in Serie A ha messo a segno 11 gol in 28 presenze. Beto piace anche ad altri club e di recente su di lui si erano mosse Southampton e Fiorentina. Proprio sulle possibilità di vedere Beto al Napoli si è espresso il direttore sportivo dell’Udinese: Pierpaolo Marino. Ecco la parole dell’ex Napoli: “Beto per caratteristiche potrebbe essere il post Osimhen. È un attaccante giovane che può ancora migliorare molto e sarebbe un’operazione simile a quelle che Giuntoli ha fatto quest’estate“.

Non solo Beto: il Napoli si muove per un altro gioiellino della Serie A

La dirigenza partenopea, dunque, valuta il profilo di Beto per il futuro. L’attaccante portoghese, però, diverrebbe un obiettivo solo nel caso in cui partisse Victor Osimhen, messo nel mirino da Manchester United e Bayern Monaco su tutte. Oltre a Beto, però, c’è un altro calciatore che potrebbe vestire azzurro in futuro. Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista offensivo dell’Udinese.

Anche Samardzic è alla sua seconda stagione in bianconero ma, a differenza del compagno, è in questa che sta riuscendo ad imporsi e giocare con continuità. Il centrocampista tedesco è un classe 2002 e in questa annata ha già raddoppiato il suo score personale rispetto alla precedente, dove aveva fatto registrare due gol. Per Samardzic il Napoli potrebbe muoversi a prescindere dalle possibili uscite. Nello scacchiere di Spalletti potrebbe ricoprire con successo il ruolo di Zielinski, in scadenza nel 2024. A spegnere gli entusiasmi, però, ci ha pensato Marino con un annuncio che fa tremare i tifosi del Napoli: “Beto o Samardzic al Napoli? Sono giocatori di prospettiva e starebbero bene al Napoli. Sono già arrivate offerte importanti da grandi club europei“.